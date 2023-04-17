Дощі скінчаться і прогріється до +20? Синоптик дав прогноз погоди на тиждень після Великодня

Уже минула половина весни, а українці й досі бачать за вікном дощі частіше, ніж сонячну погоду. Кажуть, що після Великодня приходить справжнє весіннє тепло.

Свято минуло — тож перейдемо до прогнозу. Якої погоди очікувати українцям цього тижня, розповів кандидат географічних наук та синоптик Ігор Кібальчич.

Погода в Україні на 17-23 квітня: чого очікувати

Ігор Кібальчич розповідає, що черговий дощовий період варто очікувати цього тижня мешканцям більшості областей. Синоптик зазначає, що під впливом антициклону, який цього тижня буде над Середньою Азією та Казахстаном, в Україні активізуються південно-східні повітряні потоки.

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Як наслідок, до України знову почнуть надходити теплі та вологі повітряні маси з Чорноморсько-Кавказького регіону.

Це сприятиме поверненню дощів у більшості областей країни, місцями вони супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру.

Прогноз погоди на понеділок, 17 квітня

У цей день на території країни очікується хмарна погода, без опадів. Лише на заході України пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Щодо температури — вночі варто очікувати +3…+8, вдень +11…+16, у Криму +16…+21, — зазначає синоптик.

Вітер східний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень у південно-східній частині України можливі пориви до 15 – 20 м/с. В акваторії Азовського моря очікується шторм.

Прогноз погоди на вівторок, 18 квітня

За словами Ігоря Кібальчича, у вівторок невеликий дощ пройде на Одещині, а також у Криму та у західній частині країни.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8, вдень +11…+16, у південних областях та Криму +15…+20. Вітер східний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на середу, 19 квітня

Як розповідає синоптик, 19 квітня варто очікувати дощів у південних та західних областях, вдень опади поширяться й на східні та центральні області України.

У Криму та Приазов’ї пролунають грози, місцями можливий град. Вітер східний, 7 – 12 м/с. У цей день температура повітря вночі буде +4…+9, а вдень прогріється до +12…+17.

Прогноз погоди на четвер, 20 квітня

Синоптик зазначає, що цього дня варто очікувати на хмарну та нестійку погоду. Удень в Криму та більшій частині південних областей країни пройдуть сильні дощі. Без істотних опадів буде лише у північних областях та на Поліссі.

Щодо температури, у четвер українцям варто очікувати +4…+9 градусів тепла вночі та +12…+17 вдень, подекуди навіть до +20. Вітер східний / північно-східний, 7 – 12 м/с.

Прогноз погоди на п’ятницю, 21 квітня

У п’ятницю в Україні утримається дощова погода, а саме у південних, центральних, східних, вдень також у західних областях. Опадів не очікується лише на півночі країни, а також на Поліссі.

Вночі температура повітря становитиме +4…+9 градусів тепла, а вдень підніметься до +12…+17. Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 м/с.

Прогноз погоди на суботу, 22 квітня

За словами Ігоря Кібальчича, у суботу дощі очікуються у південних та східних областях України.

На решті територій під впливом молодого антициклону опадів не передбачається.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах +3…+8, вдень +12…+17. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.

Прогноз погоди на неділю, 23 квітня

Ігор Кібальчич зазначає, що цього дня по всій території країни, за винятком Криму, очікується суха та малохмарна погода.

Вночі повітря охолоне до +2…+7. Та хвилюватися не варто, вдень воно прогріється до +15…+20. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

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