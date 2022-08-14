Температурные “карусели” и увеличение количества осадков — какой будет погода в Украине этой осенью

Елена Яковлева, редактор сайта 14 августа 2022, 15:00
Погода в Україні восени 2022 - кліматичний прогноз
Фото: Unsplash

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