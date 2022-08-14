Температурные “карусели” и увеличение количества осадков — какой будет погода в Украине этой осенью

Глобальное потепление затрагивает все уголки нашей планеты. Украина — не исключение. С каждым годом наши зимы становятся все более “европейскими” и малоснежными, а лето каждый раз удивляет аномальной жарой и засухой.

Климатолог и сотрудница Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светлана Бойченко рассказала 24 каналу, какой будет осень в этом году.

Погода в Украине осенью 2022

В сентябре и ноябре следует ожидать повышения температуры воздуха, в то время как в октябре она будет оставаться на условном плато.

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Климатолог прогнозирует увеличение количества осадков этой осенью, особенно в ноябре. А в сентябре сухие и влажные периоды будут чередоваться.

Изменение климата в Украине

Глобально температура на планете повышается на 1,3 – 1,4°C за 100 лет. Однако в последние десятилетия темпы потепления значительно ускорились.

Поэтому мы наблюдаем уже традиционную для Украины картину: довольно теплые зимы с непродолжительными морозными периодами и снегом, а также аномально жаркие лета с кратковременными ливнями. Это называется температурные “карусели”.

Чтобы лучше понять, что такое глобальное потепление и как сохранить нашу планету, предлагаем прочитать наш материал. Мы описали несколько простых шагов, которые каждый может начать делать уже сейчас для спасения планеты.

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