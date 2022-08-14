Температурні “каруселі” та збільшення кількості опадів — якою буде погода в Україні цієї осені

Глобальне потепління зачіпає всі куточки нашої планети. Україна не є виключенням. З кожним роком наші зими стають усе більш “європейськими” та малосніжними, а літо щоразу дивує аномальною спекою та засухами.

Кліматологиня та співробітниця Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Світлана Бойченко розповіла для 24 каналу, якою буде осінь у цьому році.

Погода в Україні восени 2022

У вересні та листопаді варто очікувати підвищення температури повітря, тоді як у жовтні вона залишатиметься на умовному плато.

Зараз також дивляться

Кліматологиня прогнозує збільшення кількості опадів цієї осені, особливо в листопаді. А у вересні сухі та вологі періоди чергуватимуться.

Зміна клімату в Україні

Загалом глобально температура на планеті підвищується на 1,3 – 1,4°C за 100 років. Проте впродовж останніх десятиліть темпи потепління значно прискорились.

Через це ми спостерігаємо вже традиційну для України картину: доволі теплі зими з нетривалими морозними періодами та снігом, а також аномально спекотні літа з короткочасними зливами. Це називається температурні “каруселі”.

Щоб краще зрозуміти, що таке глобальне потепління та як зберегти нашу планету, пропонуємо тобі прочитати наш матеріал. Ми описали кілька простих кроків, які кожен може почати робити вже зараз для збереження планети.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!