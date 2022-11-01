Пора готовить зонтики: какой будет погода в ноябре — прогноз на месяц

К нам пришел последний месяц осени. Самое время узнать, какая будет погода в ноябре — смотри в нашем материале подробный климатический прогноз.

Погода в Украине в ноябре 2022 — климатический прогноз

Синоптики прогнозируют, что ноябрь будет значительно теплее, чем в предыдущие годы, но с дождями и ночными заморозками.

Ожидается, что самой холодной будет именно середина ноября. Температура воздуха упадет до +3…+4°С днем ​​и 0…+2°С ночью. Также следует ожидать осадков.

Сейчас также смотрят

Солнечные дни будут редко радовать жителей Западной и Центральной Украины. Теплой будет первая неделя ноября.

В Сумах, Харькове, Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Запорожье, Николаеве ожидается первый снег.

Жители южных областей еще успеют насладиться теплой погодой и солнцем. В Одессе, Николаеве и Днепре ожидается до +17°С днем, +8°С ночью.

Минусовая погода будет только в Карпатах.

Смотри погодную карту Укргидрометцентра, какой будет погода завтра, 2 ноября 2022 в Украине. Ожидается переменная облачность без осадков. Возможен туман в западных областях.

Тем временем в Закарпатье уже сходят снежные лавины — читай, как уберечься от лавин и не потеряться в горах.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!