Пора готовить зонтики: какой будет погода в ноябре — прогноз на месяц

К нам пришел последний месяц осени. Самое время узнать, какая будет погода в ноябре — смотри в нашем материале подробный климатический прогноз.
Синоптики прогнозируют, что ноябрь будет значительно теплее, чем в предыдущие годы, но с дождями и ночными заморозками.
Ожидается, что самой холодной будет именно середина ноября. Температура воздуха упадет до +3…+4°С днем и 0…+2°С ночью. Также следует ожидать осадков.
Солнечные дни будут редко радовать жителей Западной и Центральной Украины. Теплой будет первая неделя ноября.
В Сумах, Харькове, Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Запорожье, Николаеве ожидается первый снег.
Жители южных областей еще успеют насладиться теплой погодой и солнцем. В Одессе, Николаеве и Днепре ожидается до +17°С днем, +8°С ночью.
Минусовая погода будет только в Карпатах.
Смотри погодную карту Укргидрометцентра, какой будет погода завтра, 2 ноября 2022 в Украине. Ожидается переменная облачность без осадков. Возможен туман в западных областях.
Тем временем в Закарпатье уже сходят снежные лавины — читай, как уберечься от лавин и не потеряться в горах.
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