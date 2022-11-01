Час готувати парасольки: якою буде погода в листопаді — прогноз на місяць

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 01 Листопада 2022, 18:30
Погода в Україні в листопаді 2022 — кліматичний прогноз
Фото: Unsplash

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