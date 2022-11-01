Час готувати парасольки: якою буде погода в листопаді — прогноз на місяць

До нас прийшов останній місяць осені. Саме час дізнатись, якою буде погода в Україні у листопаді — дивись у нашому матеріалі детальний кліматичний прогноз.

Погода в Україні в листопаді 2022 — кліматичний прогноз

Синоптики прогнозують, що листопад буде значно теплішим, ніж у попередні роки, але з дощами та нічними заморозками.

Очікується, що найхолоднішою буде саме середина листопада. Температура повітря знизиться до +3…+4°С вдень і 0…+2°С вночі. Також слід чекати опадів.

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Сонячні дні будуть рідко радувати мешканців Західної та Центральної України. Теплим буде перший тиждень листопада.

У Сумах, Харкові, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Запоріжжі, Миколаєві очікується перший сніг.

Мешканці південних областей ще встигнуть насолодитися теплою погодою та сонцем. В Одесі, Миколаєві та Дніпрі очікується до +17°С вдень, +8°С вночі.

Мінусова погода буде лише у Карпатах.

Дивись погодну карту Укргідрометцентру, якою буде погода в Україні вже завтра, 2 листопада. Очікується мінлива хмарність без опадів. Можливий туман у західних областях.

Тим часом на Закарпатті вже сходять сніжні лавини — читай, як вберегтися від лавин і не загубитися в горах.

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