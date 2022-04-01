Польская железная дорога изменила правила проезда для беженцев из Украины — детали

В Польше изменились правила перевозок для беженцев из Украины. В частности, речь идет о возможности бесплатного передвижения поездами страны.

С 1 апреля польская железнодорожная PKP Intercity ввела ограничения на бесплатные билеты для украинских беженцев. Воспользоваться бесплатным проездом теперь смогут лишь отдельные категории граждан Украины, передает Польское радио.

Так, в течение апреля бесплатные билеты в поездах PKP Intercity смогут получить:

дети и подростки в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины старше 60 лет;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Для бесплатного проезда нужно будет предоставить украинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий, что вы пересекли границу после 24 февраля 2022 года.

Право безвозмездного проезда распространяется на второй класс поездов эконом-класса (TLK и IC) по всей территории Польши.

Украинцам, которые планируют переехать в другие страны — Германию, Чехию, Словакию, Австрию или Венгрию — выдают дополнительный бесплатный билет до последней станции на территории Польши.

Отметим, что для украинцев действует специальная горячая линия PKP Intercity на украинском языке. Она работает семь дней в неделю с 8:00 до 20:00.

Обращайтесь по номерам: 48 22 473 00 86 (согласно тарифу оператора) или 800 033 022 (бесплатная горячая линия для всех внутренних операторов).

Напомним, ранее мы рассказывали о странах, которые обеспечили спецусловия для украинских беженцев в Европе — от Дании до Португалии.