Польська залізниця змінила правила проїзду для біженців з України — подробиці

У Польщі змінюються правила перевезення для біженців з України. Зокрема, йдеться про можливість безкоштовного пересування потягами країни.

З 1 квітня польська залізнична PKP Intercity запровадила обмеження на безкоштовні квитки для українських біженців. Скористатися безкоштовним проїздом тепер зможуть окремі категорії громадян України, передає Польське радіо.

Так, упродовж квітня безкоштовні квитки у поїздах PKP Intercity зможуть отримати:

діти й підлітки до 18 років;

жінки й чоловіки старші за 60 років;

чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

Для безкоштовного проїзду потрібно буде надати український паспорт або інший документ, що посвідчує особу і підтверджує, що ви перетнули кордон після 24 лютого 2022 року.

Право безоплатного проїзду поширюється на другий клас поїздів економ-класу (TLK та IC) по всій території Польщі.

Також українцям, які планують переїжджати до інших країн — Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії чи Угорщини — видають додатковий безкоштовний квиток до останньої станції на території Польщі.

Зауважимо, що для українців діє спеціальна гаряча лінія PKP Intercity українською мовою. Вона працює сім днів на тиждень з 8:00 до 20:00.

Звертайтеся за номерами: 48 22 473 00 86 (згідно з тарифом оператора) або 800 033 022 (безкоштовна гаряча лінія для всіх внутрішніх операторів).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про країни, які створили спецумови для українських біженців у Європі — від Данії до Португалії.