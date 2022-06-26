Пользование железной дорогой на общих условиях: Польша отменяет бесплатный проезд для украинцев

Польша гостеприимнее всего приняла украинцев и оказывала им всестороннюю помощь. Однако с 1 июля 2022 года проезд по железной дороге для граждан Украины будет проходить по общим правилам, сообщает PKP Intercity.

Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до четверга, 30 июня, а уже с пятницы, 1 июля, за проезд придется платить.

До 30 июня граждане Украины могут бесплатно путешествовать только из и в города, расположенные на нашей восточной границе, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

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Для этого нужно ознакомиться с правилами проезда по железной дороге для украинцев.

Бесплатный проезд для украинцев во 2-м классе поездов эконом категорий были введены 26 февраля этого года. С тех пор услугами воспользовались более 2,3 млн граждан Украины.

Жителям Украины оказывают помощь по всему миру. Раньше мы рассказывали, какие условия для украинских беженцев в разных странах Европы.

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