Користування залізницею на загальних умовах: Польща скасовує безплатний проїзд для українців

Польща найгостинніше прийняла українців та надавала їм всебічну допомогу. Проте з 1 липня 2022 року проїзд залізницею для громадян України відбуватиметься за загальними правилами, повідомляє PKP Intercity.

Чинні правила видачі безплатних квитків для біженців з України діятимуть до четверга, 30 червня, а вже з п’ятниці, 1 липня, за проїзд доведеться платити.

До 30 червня громадяни України можуть безплатно подорожувати лише з та до міст, розташованих на нашому східному кордоні, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

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Для цього треба ознайомитися з правилами проїзду залізницею для українців.

Безплатний проїзд для українців у 2-му класі поїздів економ категорій були запроваджені 26 лютого цього року. З того часу послугами скористалися понад 2,3 млн громадян України.

Жителям України надають допомогу у всьому світі. Раніше ми розповідали, які умови для українських біженців у різних країнах Європи.

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