Посадка туи осенью: когда и как правильно это делать — простой гайд

Вечнозеленую тую уже успели полюбить украинские садоводы. Ведь это растение часто используют в ландшафтном дизайне, или просто в качестве живой изгороди, защищающей от ветров и палящего солнца. Что нужно знать об осенней посадке туи и как правильно это делать — читай в материале.
Если ты думаешь о том, когда сажать тую, то этим занимаются как весной, так и осенью. Чтобы определить оптимальное время, нужно учитывать несколько факторов:
Самыми комфортными показателями температуры для быстрого укоренения туи считаются 12-15°C днем и 5-7 °C ночью. Лучше всего делать это в конце августа или в сентябре.
Так как растение любит солнце, сажать ее лучше на освещенном месте. При этом избыток солнца приводит к обезвоживанию, поэтому нужно, чтобы в обеденное время место было в тени. На месте посадки не должно быть сквозняков, а почва должна быть богатой питательными веществами. Для туи подходит дерновый грунт с торфом и песчаными включениями, супесь, болотистая или глинистая почва.
Морозостойкое растение укрывать на зиму все же надо. Особенно, если дерево довольно маленькое. Например, если это росток, которому нет еще и года. Более крупные туи надо укрывать на зиму, чтобы они не получили ожоги или не сломались под тяжестью снега. Укрывать лучше не только ствол и крону, но и саму корневую систему.
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