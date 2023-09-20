Посадка туи осенью: когда и как правильно это делать — простой гайд

Вечнозеленую тую уже успели полюбить украинские садоводы. Ведь это растение часто используют в ландшафтном дизайне, или просто в качестве живой изгороди, защищающей от ветров и палящего солнца. Что нужно знать об осенней посадке туи и как правильно это делать — читай в материале.

Посадка туи осенью: оптимальные сроки

Если ты думаешь о том, когда сажать тую, то этим занимаются как весной, так и осенью. Чтобы определить оптимальное время, нужно учитывать несколько факторов:

крепкие саженцы в мягком климате легко сажают осенью;

если ты садишь тую осенью, то нужно рассчитывать время до первых холодов, чтобы саженцы успели прижиться и окрепнуть;

если ты будешь сажать растение в солнечном открытом месте, лучше это сделать ранней весной и весь сезон следить за поливным режимом.

Самыми комфортными показателями температуры для быстрого укоренения туи считаются 12-15°C днем и 5-7 °C ночью. Лучше всего делать это в конце августа или в сентябре.

Сейчас также смотрят

Осенняя посадка туи: где лучше посадить саженцы

Так как растение любит солнце, сажать ее лучше на освещенном месте. При этом избыток солнца приводит к обезвоживанию, поэтому нужно, чтобы в обеденное время место было в тени. На месте посадки не должно быть сквозняков, а почва должна быть богатой питательными веществами. Для туи подходит дерновый грунт с торфом и песчаными включениями, супесь, болотистая или глинистая почва.

Как посадить тую в открытый грунт: инструкция

Рассаживай деревья, учитывая расстояние между растениями в группе. Оно должно быть 3 м. Для крупных сортов — 4-5 м; Если ты высаживаешь в шахматном порядке — 1 м. В первую очередь выкопай яму глубиной около 50 см и шириной в среднем 80 см. Верхний слой земли, который остался после раскопки, выложи на дно ямы травой вниз и размельчи лопатой. Засыпь листьями слоем 4 см и поверх слоем земли. Сделай и утрамбуй еще 2-3 таких слоя до уровня непосредственной посадки. Растение выложи посередине и прикопай оставшейся землей. Мульчируй хвоей и листьями с толщиной слоя около 6 см. Заканчивай процесс обильным поливом. В сухую погоду необходимо добавлять воду не реже раза в неделю.

Как сажать тую осенью и как подготовить растения к зиме

Морозостойкое растение укрывать на зиму все же надо. Особенно, если дерево довольно маленькое. Например, если это росток, которому нет еще и года. Более крупные туи надо укрывать на зиму, чтобы они не получили ожоги или не сломались под тяжестью снега. Укрывать лучше не только ствол и крону, но и саму корневую систему.

Ранее мы рассказывали, какую зелень посадить на балконе.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.