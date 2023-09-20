Посадка туї восени: коли і як правильно це робити — простий гайд

Вічнозелену тую вже встигли полюбити українські садівники. Адже цю рослину часто використовують у ландшафтному дизайні, або просто біля дому, як захист від вітрів і палючого сонця. Що потрібно знати про осінню посадку туї і як правильно це робити — читай у матеріалі.
Якщо ти замислюєшся про те, коли садити туї, то цим займаються як навесні, так і восени. Щоб визначити оптимальний час, потрібно враховувати кілька факторів:
Найкомфортнішими показниками температури для швидкого вкорінення туї вважаються 12-15°C вдень та 5-7°C вночі. Найкраще робити це наприкінці серпня або у вересні.
Через те, що рослина любить сонце, садити її краще на освітленому місці. При цьому надлишок сонця призводить до зневоднення, тому потрібно, щоб в обідню пору місце було в тіні. На місці посадки не має бути протягів, а ґрунт має бути багатим на поживні речовини. Для туї підходить дерновий ґрунт з торфом і піском, супісок, болотистий або глинистий ґрунт.
Морозостійку рослину вкривати на зиму все-таки треба. Особливо, якщо дерево досить маленьке. Наприклад, якщо це паросток, якому немає ще року. Більші туї треба вкривати на зиму, щоб вони не дістали опіки або не зламалися під вагою снігу. Укривати краще не тільки стовбур і крону, а й саму кореневу систему.
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