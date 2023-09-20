Посадка туї восени: коли і як правильно це робити — простий гайд

Вічнозелену тую вже встигли полюбити українські садівники. Адже цю рослину часто використовують у ландшафтному дизайні, або просто біля дому, як захист від вітрів і палючого сонця. Що потрібно знати про осінню посадку туї і як правильно це робити — читай у матеріалі.

Посадка туї восени: оптимальні терміни

Якщо ти замислюєшся про те, коли садити туї, то цим займаються як навесні, так і восени. Щоб визначити оптимальний час, потрібно враховувати кілька факторів:

міцні саджанці у м’якому кліматі легко садять восени;

якщо ти садиш восени, то треба розраховувати час до перших холодів, щоб саджанці встигли прижитися і зміцніти;

якщо ти садитимеш рослину в сонячному відкритому місці, краще це зробити ранньою весною і весь сезон стежити за поливним режимом.

Найкомфортнішими показниками температури для швидкого вкорінення туї вважаються 12-15°C вдень та 5-7°C вночі. Найкраще робити це наприкінці серпня або у вересні.

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Через те, що рослина любить сонце, садити її краще на освітленому місці. При цьому надлишок сонця призводить до зневоднення, тому потрібно, щоб в обідню пору місце було в тіні. На місці посадки не має бути протягів, а ґрунт має бути багатим на поживні речовини. Для туї підходить дерновий ґрунт з торфом і піском, супісок, болотистий або глинистий ґрунт.

Як посадити тую у відкритий ґрунт: інструкція

Розсаджуй дерева, враховуючи відстань між рослинами в групі. Вона має бути 3 м. Для великих сортів — 4-5 м; Якщо ти висаджуєш у шаховому порядку — 1 м. Насамперед викопай яму глибиною близько 50 см і шириною в середньому 80 см. Верхній шар землі, що залишився після розкопки, виклади на дно ями травою вниз і подрібни лопатою. Засип листям шаром 4 см і поверх шаром землі. Зроби та утрамбуй ще 2-3 таких шари до рівня безпосередньої посадки. Рослину виклади посередині й прикопай землею, що залишилася. Мульчуй хвоєю та листям з товщиною шару близько 6 см. Закінчи процес рясним поливом. У суху погоду необхідно додавати воду не рідше ніж раз на тиждень.

Як садити тую восени і як підготувати рослини до зими

Морозостійку рослину вкривати на зиму все-таки треба. Особливо, якщо дерево досить маленьке. Наприклад, якщо це паросток, якому немає ще року. Більші туї треба вкривати на зиму, щоб вони не дістали опіки або не зламалися під вагою снігу. Укривати краще не тільки стовбур і крону, а й саму кореневу систему.

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