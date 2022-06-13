Повредили колесо на дороге, а запаски нет? Спасти ситуацию могут шурупы, герметики и жгуты

Неприятные истории могут постигнуть человека в любое время, особенно часто — в самый неподходящий момент. Поэтому нужно быть всегда готовым к различным вариантам развития событий, в том числе и пробитого на трассе колеса в авто.

И если у тебя нет с собой запаски, то не беда — читай действенные советы, как самостоятельно и быстро починить колесо.

Как определить место прокола

Если отверстие достаточно большого размера, то возле колеса будет слышен характерный свист. Но бывает так, что звука нет.

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Тогда поможет мыльный раствор. Намажь им шину и в месте прокола появятся пузырьки.

Шуруп или гвоздь

Пробоину можно попытаться заткнуть шурупом или гвоздем нужного размера. Так воздух перестанет выходить, а ты сможешь подкачать спущенное колесо.

Конечно, эффект от этого продержится ненадолго, но по крайней мере так можно доехать до СТО, где смогут заменить шину.

Камера

Российские захватчики прицельно бьют по объектам критической инфраструктуры, в том числе по дорогам и мостам. Поэтому нечаянно водители могут наезжать на ямы или воронки от вражеских снарядов. Из-за этого портятся диски и трескаются покрышки.

Но выход есть — можно вставить внутрь колеса камеру нужного размера. В этом помогут в любой мастерской.

Герметичные вещества

Герметичные вещества спасут твое колесо, если дыра в диаметре не превышает 4,5 мм. Так что просто возьми баллончик с герметиком и наполни им проколотое колесо.

Оно вернется в нормальное состояние, и ты сможешь дальше продолжить движение.

Жгуты

В любом специальном наборе для ремонта авто найдется армированный жгут. Он способен полностью заблокировать выход воздуха из поврежденного колеса.

Для этого введи расширительный винт в место прокола, а в полученное отверстие вставь жгут. Его торчащий кончик обрежь, а само колесо дополнительно подкачай.

Насос или компрессор

Если в колесе поврежден вентиль, то самостоятельно отремонтировать его уже не получится.

При отсутствии запаски хорошо накачай колесо компрессором или насосом. Да, медленно, но надежно ты сможешь доехать до ближайшего СТО. Но не забывай останавливаться каждые несколько километров, чтобы проверить состояние колеса.

Кстати, по дороге может случиться еще одно неприятное приключение, когда заливаешь топливо из канистры. Раньше мы писали, как убрать запах бензина из салона авто, рук и одежды.

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