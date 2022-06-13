Повредили колесо на дороге, а запаски нет? Спасти ситуацию могут шурупы, герметики и жгуты

Елена Яковлева, редактор сайта 13 июня 2022, 10:00
Що робити, якщо пробилось колесо в автомобілі
Фото: Unsplash

Больше новостей
Що приготувати на обід - 3 прості страви на вибір
Паста с цветной капустой, салат Капрезе и креветки на гриле — вкусные блюда на обед от известных шеф-поваров
Василь Стус
Пролетарии против лириков. Как советская власть воевала с украинскими поэтами
Олексій Резніков
Резников рассказал о скрытой подготовке Украины к нападению РФ и освоении западного оружия
Забруднення повітря у Києві
Чтобы дышать свободно: где посмотреть карту загрязнения воздуха в Киеве
Смотреть больше

Материалы по теме

Як зекономити бензин в умовах дефіциту - дієві поради
Выключи кондиционер, убери лишние вещи и паркуйся в тени — как сэкономить бензин во время дефицита
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Отслеживай наличие топлива в реальном времени! ЛУН создал карту работающих АЗС Украины
Розмитнення авто в Дії - чому це важливо та як скористатись послугою
Растаможить авто в несколько кликов? Легко! Новые функции Дії, которые тебе понравятся
Як прибрати неприємний запах з холодильника
Уксус, сода, нашатырный спирт, а главное — правильное хранение. Как убрать неприятный запах из холодильника

Видео
Олексій Резніков

Резников рассказал о скрытой подготовке Украины к нападению РФ и освоении западного оружия
0:02:58
Пляжний сезон на Одещині 2022 - заборона купатись у Чорному морі
Нетипичный курортный сезон в Одессе — как люди ищут альтернативы пляжному отдыху в Украине
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 13 июня
0:02:33
Благодійний турнір з футболу в Україні 12.06.2022
Объединились на спортивном поле ради победы — в Украине прошел благотворительный турнир по футболу
0:03:27
Герої України
Семеро смельчаков вывозили снаряды для ВСУ с горячих точек: как им удалось сделать почти невозможное
0:03:53
Грим
Грим для военных — как в Одессе работники киношколы помогают бойцам ВСУ маскироваться
0:04:05
Волонтери з Польщі
Поляки прибыли в Украину и снимают влоги о преступлениях россиян в горячих точках
0:02:23
Як одна Лукашівка допомагає іншій
Лукашовка не оставляет тезку в беде. Как село из Винницкой области помогает людям из Черниговской
0:04:04
Як люди живуть в наметах в Ірпені
Имели свой дом, а теперь вынуждены обустраивать для себя палатки. Как живут жители Ирпеня
0:03:50
Надпотужна держава - якою буде Україна після війни
Сверхмощное государство – какой будет Украина после войны
Больше видео
Що приготувати на обід - 3 прості страви на вибір
Читать дальше
Паста с цветной капустой, салат Капрезе и креветки на гриле — вкусные блюда на обед от известных шеф-поваров
Забруднення повітря у Києві
Читать дальше
Чтобы дышать свободно: где посмотреть карту загрязнения воздуха в Киеве

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь