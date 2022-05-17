Кофе, сода и уксус. Расскажем, как убрать запах бензина из салона авто, рук и одежды

Российские оккупанты специально наносят удары по нефтебазам и заводам Украины. Они хотят лишить нашу страну без топлива.
В связи с этим украинцы делают запасы горючего — набирают его в канистры и хранят в машине или же дома.
Бывает так, что бензин где-то капнет или прольется и его едкий запах еще долго может присутствовать в автомобиле.
Вікна расскажут, как убрать запах бензина с автомобиля, одежды и рук.
В первую очередь нужно найти источник запаха. Обнаружив это загрязненное пятно, его необходимо нейтрализовать. Сделать это можно самостоятельно, с помощью простой влажной очистки салона и багажника специальным автомобильным шампунем. Или же с помощью влажной уборки салона прямо на автомойке мыльными средствами очистки.
Это проверенное и дешёвое средство хорошо убирает запах бензина. Нужно смешать в равных пропорциях пищевую соду, столовый уксус и теплую воду. Получится шипучая смесь, которой нужно пропитать тряпку и тщательно затереть проблемное место.
Кофе — не только вкусный и бодрящий напиток, но и хорошо впитывает запахи. Нужно засыпать молотым кофе пятно от топлива. Масла, которые содержатся в кофе, поглощают все посторонние запахи.
Бензин — это химический маслянистый продукт. Чтобы избавиться от пятна, можно использовать для его удаления обычное средство для мытья посуды.
Любая жидкость для очистки посуды имеет в своем составе особую химическую формулу, которая в конечном результате непосредственно расщепляет все жиры.
Кроме того, моющее средство содержит ароматизаторы, которые помогут устранить запах.
Нужно взять уксус и перелить его в обычную пластиковую бутылку с распылителем. Далее обработать загрязнения, но если это коврики — их лучше достать из машины.
После этой процедуры нужно где-то сутки проветривать автомобиль.
Химические свойства белого уксуса разрушают соединения в бензине, удаляя остаточный запах. Вылей достаточно уксуса себе на руки, чтобы покрыть ладони и пальцы. После этого тщательно вымой руки. Но если у тебя слишком чувствительная кожа, этого лучше не делать.
Смешай ванильный экстракт с водой. Разведи несколько капель ванильного экстракта примерно в 120 мл воды. Если от воды не будет исходить запах ванили, добавь еще несколько капель экстракта. После тщательно вымой руки.
Смешай лимонный сок и воду. Добавь в чашку равные части лимонного сока и воды, размешай раствор.
Далее тщательно вымой руки.
Если имеешь чувствительную кожу, этого лучше не делать.
Высыпь в чашку 5–10 г обычной поваренной соли. Соль позволит ослабить и еще сильнее уменьшить запах бензина. Поставь чашку рядом с раковиной, чтобы она была поблизости, когда ты покроешь руки моющим средством для посуды. Далее потри руки с солью и тщательно вымой водой.
Чтобы удалить запах бензина с одежды, нужно сделать содовый раствор: в стакане воды разводится четыре ложки соды.
Смесь равномерно распределяется по зоне загрязнения с помощью щетки или салфетки и оставляется на 40-60 минут. После этого одежда простирывается обычным способом: с порошком и кондиционером.
Прежде чем положить одежду в стиральную машину, натри мылом особо жирные пятна. Для наилучших результатов купи хозяйственное мыло, в котором содержится ланолин. Далее постирай одежду в стиральной машинке обычным способом.
Прежде чем пытаться удалить пятна, нанеси на них кофейную гущу. Это позволит нейтрализовать запах. Оставь кофейную гущу на пятне на несколько часов, прежде чем постирать одежду.
И наиболее простой способ — это отдать одежду в химчистку.
Всем украинцам уже надоело таскать канистры и стоять в длинных очередях на АЗС. Ранее мы рассказывали, что будет с бензином и решится ли проблема дефицита.
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