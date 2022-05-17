Кофе, сода и уксус. Расскажем, как убрать запах бензина из салона авто, рук и одежды

Российские оккупанты специально наносят удары по нефтебазам и заводам Украины. Они хотят лишить нашу страну без топлива.

В связи с этим украинцы делают запасы горючего — набирают его в канистры и хранят в машине или же дома.

Бывает так, что бензин где-то капнет или прольется и его едкий запах еще долго может присутствовать в автомобиле.

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Вікна расскажут, как убрать запах бензина с автомобиля, одежды и рук.

Как избавиться от запаха бензина в салоне машины

В первую очередь нужно найти источник запаха. Обнаружив это загрязненное пятно, его необходимо нейтрализовать. Сделать это можно самостоятельно, с помощью простой влажной очистки салона и багажника специальным автомобильным шампунем. Или же с помощью влажной уборки салона прямо на автомойке мыльными средствами очистки.

Раствор пищевой соды

Это проверенное и дешёвое средство хорошо убирает запах бензина. Нужно смешать в равных пропорциях пищевую соду, столовый уксус и теплую воду. Получится шипучая смесь, которой нужно пропитать тряпку и тщательно затереть проблемное место.

Кофе

Кофе — не только вкусный и бодрящий напиток, но и хорошо впитывает запахи. Нужно засыпать молотым кофе пятно от топлива. Масла, которые содержатся в кофе, поглощают все посторонние запахи.

Моющее средство

Бензин — это химический маслянистый продукт. Чтобы избавиться от пятна, можно использовать для его удаления обычное средство для мытья посуды.

Любая жидкость для очистки посуды имеет в своем составе особую химическую формулу, которая в конечном результате непосредственно расщепляет все жиры.

Кроме того, моющее средство содержит ароматизаторы, которые помогут устранить запах.

Столовый уксус

Нужно взять уксус и перелить его в обычную пластиковую бутылку с распылителем. Далее обработать загрязнения, но если это коврики — их лучше достать из машины.

После этой процедуры нужно где-то сутки проветривать автомобиль.

Как убрать запах бензина с рук

Уксус

Химические свойства белого уксуса разрушают соединения в бензине, удаляя остаточный запах. Вылей достаточно уксуса себе на руки, чтобы покрыть ладони и пальцы. После этого тщательно вымой руки. Но если у тебя слишком чувствительная кожа, этого лучше не делать.

Ваниль

Смешай ванильный экстракт с водой. Разведи несколько капель ванильного экстракта примерно в 120 мл воды. Если от воды не будет исходить запах ванили, добавь еще несколько капель экстракта. После тщательно вымой руки.

Лимонный сок

Смешай лимонный сок и воду. Добавь в чашку равные части лимонного сока и воды, размешай раствор.

Далее тщательно вымой руки.

Если имеешь чувствительную кожу, этого лучше не делать.

Соль

Высыпь в чашку 5–10 г обычной поваренной соли. Соль позволит ослабить и еще сильнее уменьшить запах бензина. Поставь чашку рядом с раковиной, чтобы она была поблизости, когда ты покроешь руки моющим средством для посуды. Далее потри руки с солью и тщательно вымой водой.

Как убрать запах бензина с одежды

Сода

Чтобы удалить запах бензина с одежды, нужно сделать содовый раствор: в стакане воды разводится четыре ложки соды.

Смесь равномерно распределяется по зоне загрязнения с помощью щетки или салфетки и оставляется на 40-60 минут. После этого одежда простирывается обычным способом: с порошком и кондиционером.

Хозяйственное мыло

Прежде чем положить одежду в стиральную машину, натри мылом особо жирные пятна. Для наилучших результатов купи хозяйственное мыло, в котором содержится ланолин. Далее постирай одежду в стиральной машинке обычным способом.

Кофейная гуща

Прежде чем пытаться удалить пятна, нанеси на них кофейную гущу. Это позволит нейтрализовать запах. Оставь кофейную гущу на пятне на несколько часов, прежде чем постирать одежду.

И наиболее простой способ — это отдать одежду в химчистку.

Всем украинцам уже надоело таскать канистры и стоять в длинных очередях на АЗС. Ранее мы рассказывали, что будет с бензином и решится ли проблема дефицита.

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