Кава, сода та оцет. Розкажемо, як прибрати запах бензину із салону авто, рук та одягу

Російські окупанти навмисно завдають ударів по нафтобазах та промислових підприємствах України. Вони хочуть позбавити нашу країну палива.

У зв’язку з цим українці роблять запаси пального — наповнюють ним каністри та зберігають у машині чи будинку. Трапляється, що бензин десь капне або проллється, тож його їдкий запах ще довго може бути присутнім в автомобілі.

Вікна розкажуть, як прибрати запах бензину з автомобіля, одягу та рук.

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Як позбутися запаху бензину в салоні авто

Насамперед потрібно знайти джерело запаху. Виявивши цю забруднену пляму, її необхідно нейтралізувати. Зробити це можна самостійно за допомогою простого вологого очищення салону та багажника спеціальним автомобільним шампунем. Або ж за допомогою вологого прибирання салону на автомийці мильними засобами очищення.

Розчин харчової соди

Цей перевірений і дешевий засіб добре прибирає запах бензину. Потрібно змішати у рівних пропорціях харчову соду, столовий оцет і теплу воду. Вийде шипуча суміш, якою треба просочити ганчірку і ретельно затерти проблемне місце.

Кава

Кава — не тільки смачний і підбадьорливий напій, але й добре вбирає запахи. Потрібно засипати меленою кавою пляму від палива. Олії, які містяться в каві, поглинають усі сторонні запахи.

Мийний засіб

Бензин — це хімічний маслянистий продукт. Щоб позбутися плями, можна використовувати для його видалення звичайний засіб для миття посуду.

Будь-яка рідина для очищення посуду має в своєму складі особливу хімічну формулу, яка зрештою безпосередньо розщеплює всі жири.

Крім того, мийний засіб містить ароматизатори, які допоможуть усунути запах.

Столовий оцет

Потрібно взяти оцет і перелити його у звичайну пластикову пляшку з розпилювачем. Далі обробити забруднення, але якщо це килимки — краще вийняти їх з машини.

Після цієї процедури потрібно близько доби провітрювати автомобіль.

Як прибрати запах бензину з рук

Оцет

Хімічні властивості білого оцту руйнують з’єднання у бензині, видаляючи залишковий запах. Вилий достатньо оцту собі на руки, щоб покрити долоні та пальці.

Після цього ретельно вимий руки. Але якщо в тебе занадто чутлива шкіра, цього краще не робити.

Ваніль

Змішай ванільний екстракт із водою. Розведи кілька крапель ванільного екстракту приблизно на 120 мл води. Якщо від води не виходитиме запах ванілі, додай ще кілька крапель екстракту. Після чого ретельно вимий руки.

Лимонний сік

Змішай лимонний сік та воду. Додай в чашку рівні частини лимонного соку та води, розмішай розчин.

Далі ретельно вимий руки. Якщо маєш чутливу шкіру, цього краще не робити.

Сіль

Висип у чашку 5-10 г звичайної кухонної солі — вона допоможе послабити запах бензину. Постав чашку поруч із раковиною, щоб вона була поблизу, коли ти покриєш руки мийним засобом для посуду. Далі потри руки з сіллю та ретельно вимий водою.

Як прибрати запах бензину з одягу

Сода

Щоб видалити запах бензину з одягу, потрібно зробити содовий розчин: у склянці води розводиться чотири ложки соди.

Суміш рівномірно розподіляється по зоні забруднення за допомогою щітки або серветки та залишається на ній 40-60 хвилин. Після цього одяг преться звичайним способом: з порошком та кондиціонером.

Господарське мило

Перш ніж покласти одяг у пральну машину, натри милом особливо жирні плями. Для найкращих результатів придбай господарське мило, в якому міститься ланолін. Далі випри одяг у пральній машинці звичайним способом.

Кавова гуща

Перш ніж намагатися видалити плями, нанеси на них каву. Це дозволить нейтралізувати запах. Залиш кавову гущу на плямі на кілька годин, перш ніж випрати одяг.

І найпростіший спосіб — це віддати одяг у хімчистку.

Всім українцям уже набридло тягати каністри та стояти в довгих чергах на АЗС. Раніше ми розповідали, що буде з бензином та чи вирішиться проблема дефіциту.

А якщо пальне тобі конче необхідне — карта працюючих АЗС в Україні стане тобі в пригоді.