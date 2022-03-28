Российские Telegram-каналы: Денис Старостин расскажет, как их распознать

За период ведения полномасштабной войны Telegram-каналы нарастили значительную аудиторию. Именно они стали мощным проводником информации.
Россия использует это, ведёт ещё один информационный фронт, поэтому Рада национальной безопасности и обороны Украины составила перечень таких каналов, которые финансируются из России и проводят пророссийскую информационную войну.
PR-специалист Денис Старостин расскажет о нарративах, которые продвигают эти Telegram-каналы.
По его словам, на протяжении последних нескольких недель обсуждается тема Мариуполя. Основной нарратив, который звучит — будто бы Украина будет маскировать сдачу Мариуполя “фейками” о победах. Из более системных предположений — о длительной войне, большом количестве жертв и проблемах с экономикой.
Однако украинское общество очень мобилизованное, и ни при каких условиях не согласится ни на один мирный договор на условиях России.
Однако украинское общество очень мобилизованное, и ни при каких условиях не согласится ни на один мирный договор на условиях России.
Ещё одна распространённая пропаганда российских Telegram-каналов — Украина выигрывает информационную войну, но проигрывает войну на фронте. Такое предложение ничем и никогда не подтверждается.
Также постоянно продвигается тезис о побеге украинских элит из страны. Стоит помнить, что для Украины — это не война за элиты, а война за свои ценности и будущее.
Эти каналы, как правило, маскируются под проукраинские каналы. Это делается для того, чтобы вызвать к себе доверие украинской аудитории.
Денис Старостин рассказывает, как распознавать пророссийский контент:
А какую информацию нельзя распространять во время войны — рассказываем в материале.