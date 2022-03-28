Російські Telegram-канали: Денис Старостін розповість, як їх розпізнати

За період ведення повномасштабної війни Telegram-канали наростили неабияку аудиторію. Саме вони стали потужним провідником інформації.

Росія використовує це і веде ще один інформаційний фронт. Тож Рада національної безпеки і оборони України склала перелік таких каналів, які фінансуються з Росії й проводять проросійську інформаційну війну.

PR-спеціаліст Денис Старостін розповість про наративи, які просувають ці Telegram-канали.

За його словами, протягом останніх кількох тижнів обговорюється тема Маріуполя. Основний наратив, який звучить — ніби-то Україна буде маскувати здачу Маріуполя “фейками” про перемоги. Із більш системних думок — про довготривалу війну, велику кількість жертв та проблеми з економікою.

Проте українське суспільство дуже мобілізоване, і ні за яких умов не погодиться на жадний мирний договір на умовах Росії.

Ще одна поширена пропаганда російських Telegram-каналів — Україна виграє інформаційну війну, але програє війну на фронті. Така думка нічим і ніколи не підтверджується.

Також постійно просувається теза про втечу українських еліт з країни. Варто пам’ятати, що для України — це не війна за еліти, а війна за свої цінності та майбутнє.

Як розпізнати проросійські Telegram-канали?

Ці канали, як правило, маскуються під проукраїнські канали. Це робиться для того, аби викликати до себе довіру української аудиторії.

Денис Старостін розповідає, як розпізнавати проросійський контент:

Завжди запитуйте себе: для чого створювався цей контент;

Не довіряти анонімності;

Намагання дати “унікальну” інформацію, яку хтось не знає є прямою маніпуляцією;

Емоційне забарвлення теж є маніпуляцією.

А яку інформацію не можна поширювати під час війни — розповідаємо у матеріалі.