Російські Telegram-канали: Денис Старостін розповість, як їх розпізнати

За період ведення повномасштабної війни Telegram-канали наростили неабияку аудиторію. Саме вони стали потужним провідником інформації.
Росія використовує це і веде ще один інформаційний фронт. Тож Рада національної безпеки і оборони України склала перелік таких каналів, які фінансуються з Росії й проводять проросійську інформаційну війну.
PR-спеціаліст Денис Старостін розповість про наративи, які просувають ці Telegram-канали.
За його словами, протягом останніх кількох тижнів обговорюється тема Маріуполя. Основний наратив, який звучить — ніби-то Україна буде маскувати здачу Маріуполя “фейками” про перемоги. Із більш системних думок — про довготривалу війну, велику кількість жертв та проблеми з економікою.
Проте українське суспільство дуже мобілізоване, і ні за яких умов не погодиться на жадний мирний договір на умовах Росії.
Проте українське суспільство дуже мобілізоване, і ні за яких умов не погодиться на жадний мирний договір на умовах Росії.
Ще одна поширена пропаганда російських Telegram-каналів — Україна виграє інформаційну війну, але програє війну на фронті. Така думка нічим і ніколи не підтверджується.
Також постійно просувається теза про втечу українських еліт з країни. Варто пам’ятати, що для України — це не війна за еліти, а війна за свої цінності та майбутнє.
Ці канали, як правило, маскуються під проукраїнські канали. Це робиться для того, аби викликати до себе довіру української аудиторії.
Денис Старостін розповідає, як розпізнавати проросійський контент:
А яку інформацію не можна поширювати під час війни — розповідаємо у матеріалі.