Что положить в лунку при посадке перца для максимально хорошего результата

Перец сейчас у садоводов в фаворе. Выращивать его гораздо проще, чем, скажем, помидоры, на которые чуть ли не каждый год нападает фитофтора. Да и цена на сладкие перцы всегда высока, поэтому пользы от дачной грядки — море.

Чтобы урожай порадовал тебя не только количеством, но и качеством, чтобы перцы были сладкими, мясистыми и большими, разберемся, что положить в лунку при посадке. Советы — в материале.

Что положить в лунку при посадке перца – это есть у каждой хозяйки

Сначала правильно готовим лунки для высадки болгарского перца. Выкапываем ямки глубиной около 5 см-7 см, оставляем между ними расстояние 30-40 см – в целом перцы не жалуются на тесноту, но кусты должны иметь простор для роста.

А теперь самое главное: перед посадкой в ​​каждую лунку следует положить щедрую порцию органического и минерального коктейля.

Лучшие удобрения: яичная скорлупа, постепенно отдающая грунту кальций, луковая шелуха, действующая как природный антисептик, или древесный пепел — богатый источник калия и фосфора.

Опытные огородники уверяют, что горсть такого питательного микса заставит перец развиваться активнее и обильнее цвести.

Какие экологические удобрения положить при посадке перца

Что еще можно положить в лунку? К примеру, костную муку. В ней много фосфора и кальция, укрепляющих корневую систему. А если смешать две столовые ложки костной муки с пригоршней пепла и положить все это в лунку — получишь минеральную подкормку с удлиненным действием.

Другой хороший вариант — мел. Не удивляйся, его растворяют в воде вместе с зеленым удобрением (250 г мела на ведро воды + литр жидкого настоя из крапивы или других трав).

Такой раствор снизит кислотность почвы и поможет образовать как можно больше завязей, поэтому напрямую повлияет на количество будущих плодов.

Еще один необычный, но очень эффективный ингредиент, который следует положить в лунку при посадке перца — рыбная мука.

Приблизительно столовую ложку с горкой рыбной муки смешивают с землей в лунке и поливают водой. Вот и все. Перцы получат отличную подкормку с азотом, фосфором и полезными жирами.

И в заключение предлагаем один из необычных, но очень эффективных способов подкормки перца — настой из пшена. Готовится он очень просто: крупу замачивают в воде в день, иногда слегка перемешивают, а потом процеживают и доливают водой.

Полученной жидкостью поливают перцы примерно раз в две недели. Крупу тоже не стоит выбрасывать: ее можно вкопать в землю вокруг кустов и иметь дополнительный источник питательных веществ.

Раньше мы рассказывали, как и когда правильно проводить пасынкование перца в открытом грунте.

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