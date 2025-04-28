Как пересаживать гиацинт: когда выкапывать и как пересадить весенний “цветок-аромат”

Гиацинт — это очаровательный весенний цветок, который захватывает своим нежным ароматом и ярким соцветием, напоминающим миниатюрный букет. Гиацинты бывают разных оттенков: белых, розовых, голубых, фиолетовых, желтых и даже почти черных, так что каждый садовник может найти цвет по своему вкусу.

Название этого растения связано с легендой Древней Греции о юноше Гиацинте, из чьей крови, по преданию, вырос цветок необычайной красоты. Он расцветает одним из первых после зимы, принося в сад чувство свежести и обновления.

Читай, когда выкапывать гиацинты для пересадки, как хранить луковицы и как правильно ухаживать за гиацинтом после пересадки — в материале.

Когда выкапывать гиацинты для пересадки

Если ты давно увлекаешься темой садоводства — мы подготовили советы по правильному уходу за гиацинтом.

Гиацинты не выкапывают сразу после цветения. Нужно дождаться, пока:

листья полностью пожелтеют и начнут подсыхать — это означает, что питательные вещества из листьев вернулись к луковице;

обычно это конец июня — начало июля, в зависимости от климата.

Не стоит ждать, пока листья полностью исчезнут или начнут гнить, ведь тогда трудно найти луковицы и есть риск повреждения.

Как правильно хранить луковицы гиацинтов

После выкопки важно:

Очистить луковицы от земли (не мыть водой!) и аккуратно отделить старые чешуи, если они легко уходят. Отобрать здоровые и плотные луковицы, без пятен, повреждений или признаков гнили. Просушить в затененном проветриваемом месте 7–10 дней. После просушки хранить в бумажных мешках или ящиках при температуре +17…+20°C в сухом месте с хорошей вентиляцией. Время хранения — до осенней посадки (сентябрь-октябрь).

Этот период покоя очень важен — в луковице тогда формируются зачатки будущего соцветия.

Как ухаживать за гиацинтом после пересадки

Посадку проводят осенью (сентябрь – начало октября), чтобы до морозов луковицы успели укорениться.

Правила посадки:

Глубина лунки — 12–15 см для больших луковиц, 8–10 см для меньших.

Расстояние между цветами — 10–15 см.

На дно лунки желательно насыпать слой песка или древесной золы — это защитит от загнивания.

После посадки полить водой, но не переливать.

Уход после посадки:

Осенью можно укрыть место посадки мульчей (листья, торф, еловая хвоя), особенно в регионах с морозными зимами.

можно укрыть место посадки мульчей (листья, торф, еловая хвоя), особенно в регионах с морозными зимами. Весной после появления ростков — аккуратно снять укрытие, регулярно поливать, можно подкормить минеральным удобрением (с преобладанием фосфора и калия).

Что следует знать

Гиацинты лучше пересаживать ежегодно, это уменьшает риск болезней и стимулирует более обильное цветение.

Не стоит сажать их на одном месте более 2-3 лет подряд.

Если гиацинты не цветут, — возможно, луковицы были пересажены слишком глубоко или хранились в неправильных условиях.

Гиацинты — настоящие весенние жемчужины. Немного внимания, и они щедро отблагодарят вас красочным и ароматным ковром в цветнике!

А еще мы рассказывали, что делать с цветками гиацинта, когда цветение закончилось: нужно ли выкапывать или нет.

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