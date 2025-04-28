Как пересаживать гиацинт: когда выкапывать и как пересадить весенний “цветок-аромат”

Фото Unsplash Гиацинт — это очаровательный весенний цветок, который захватывает своим нежным ароматом и ярким соцветием, напоминающим миниатюрный букет. Гиацинты бывают разных оттенков: белых, розовых, голубых, фиолетовых, желтых и даже почти черных, так что каждый садовник может найти цвет по своему вкусу. Название этого растения связано с легендой Древней Греции о юноше Гиацинте, из чьей крови, по преданию, вырос цветок необычайной красоты. Он расцветает одним из первых после зимы, принося в сад чувство свежести и обновления. Читай, когда выкапывать гиацинты для пересадки, как хранить луковицы и как правильно ухаживать за гиацинтом после пересадки — в материале.Когда выкапывать гиацинты для пересадки Если ты давно увлекаешься темой садоводства — мы подготовили советы по правильному уходу за гиацинтом. Гиацинты не выкапывают сразу после цветения. Нужно дождаться, пока: листья полностью пожелтеют и начнут подсыхать — это означает, что питательные вещества из листьев вернулись к луковице; обычно это конец июня — начало июля, в зависимости от климата. Не стоит ждать, пока листья полностью исчезнут или начнут гнить, ведь тогда трудно найти луковицы и есть риск повреждения. Как правильно хранить луковицы гиацинтов После выкопки важно: Очистить луковицы от земли (не мыть водой!) и аккуратно отделить старые чешуи, если они легко уходят. Отобрать здоровые и плотные луковицы, без пятен, повреждений или признаков гнили. Просушить в затененном проветриваемом месте 7–10 дней. После просушки хранить в бумажных мешках или ящиках при температуре +17…+20°C в сухом месте с хорошей вентиляцией. Время хранения — до осенней посадки (сентябрь-октябрь). Этот период покоя очень важен — в луковице тогда формируются зачатки будущего соцветия. Читать по теме Когда выкапывать крокусы: как определить оптимальный срок для этого действия Рассказываем, когда приходит время выкапывать луковицы крокусов и как их правильно хранить. Как ухаживать за гиацинтом после пересадки Посадку проводят осенью (сентябрь – начало октября), чтобы до морозов луковицы успели укорениться. Правила посадки: Глубина лунки — 12–15 см для больших луковиц, 8–10 см для меньших. Расстояние между цветами — 10–15 см. На дно лунки желательно насыпать слой песка или древесной золы — это защитит от загнивания. После посадки полить водой, но не переливать. Уход после посадки: Осенью можно укрыть место посадки мульчей (листья, торф, еловая хвоя), особенно в регионах с морозными зимами. Весной после появления ростков — аккуратно снять укрытие, регулярно поливать, можно подкормить минеральным удобрением (с преобладанием фосфора и калия). Что следует знать Гиацинты лучше пересаживать ежегодно, это уменьшает риск болезней и стимулирует более обильное цветение. Не стоит сажать их на одном месте более 2-3 лет подряд. Если гиацинты не цветут, — возможно, луковицы были пересажены слишком глубоко или хранились в неправильных условиях. Гиацинты — настоящие весенние жемчужины. Немного внимания, и они щедро отблагодарят вас красочным и ароматным ковром в цветнике! А еще мы рассказывали, что делать с цветками гиацинта, когда цветение закончилось: нужно ли выкапывать или нет. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter