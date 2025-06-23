Стиль жизни Садоводство и огород

Как вырастить бонсай с нуля: секреты искусства миниатюрных деревьев

Богдана Макалюк, журналист сайта 23 июня 2025, 15:45
Как вырастить бонсай с нуля
Фото Unsplash

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