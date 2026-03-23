Когда сажать ранний картофель — важные условия, правила проращивания и интересные хитрости

Ранний картофель намного питательнее, чем тот, что пролежал зиму в хранилище, поэтому с точки зрения здорового питания он лучше.

К тому же, обычно ранние сорта картофеля экологически чистые, поскольку его посевы успевают дать урожай еще до появления фитофтороза. А это значит, что можно вырастить овощ вообще без ядохимикатов.

Когда сажать ранний картофель весной 2026 года и как это правильно сделать — разбираемся в материале.

Когда сажать ранний картофель 2026

Обычно ранний картофель начинают сажать, когда температура почвы на глубине посадки достигнет 2-3°C. Чтобы ускорить прогревание, за 2-3 дня до посадки участок можно накрыть черной полиэтиленовой пленкой.

В степной зоне период ранний картофель можно сажать уже в конце марта, в лесостепи — в начале апреля, а на Полесье — во второй декаде апреля.

Поскольку ранний картофель требует значительно меньшей площади питания, его можно сажать плотнее, по схемам 60*20 см или 50*25 см. Глубина посадки зависит от типа почвы: на легких почвах заглубляем на 8-10 см, на тяжелых — на 5-6 см.

После посадки полезно замульчировать участок бумагой, опилками, торфом или перегноем. Это дополнительно повысит температуру почвы на 4-9°C и будет способствовать более быстрому появлению всходов. А как следствие — и более активному росту растений и созреванию урожая.

Ранний картофель хорошо отзывается на внесение органических удобрений. Лучше всего его сажать, используя перегной или торф. А вот вносить свежий навоз не стоит, он очень плохо влияет на качество урожая: клубни становятся водянистыми и теряют вкус, еще и поражаются паршой.

Когда лучше сажать ранний картофель и как правильно подготовить клубни к посадке

Чтобы посадить ранний картофель в более ранние сроки (соответственно, и в менее прогретую почву) клубни необходимо прорастить.

Благодаря проращиванию урожай можно получить на 2-3 недели раньше, чем при высаживании неподготовленных клубней из хранилища.

Лучший вариант — прежде чем посадить, проращивать в два этапа: сначала в течение 20-25 дней клубни подержать на свету (раскладывая в 2-3 слоя в ящики), а затем еще 7-10 суток — во влажном месте, пересыпая опилками, перлитом, перегноем или торфом, которые периодически увлажнять.

Такое проращивание способствует образованию крепких сильных ростков длиной 1,5-2 см, которые не обламываются во время высадки.

Ускорить появление всходов раннего картофеля на 3-5 дней можно, если предварительно замочить клубни в растворе стимулирующих минеральных удобрений, а уже потом сажать, как обычно.

Для подкормки в 10 л воды нужно растворить 400 г суперфосфата, через сутки добавить 400 г аммиачной селитры и микроудобрения (бор, медь, цинк, марганец, магний), после чего клубни замочить в этом растворе на час.

Перед тем, как посадить ранний картофель, стоит опылить клубни золой, богатой полезными микроэлементами. Обработку проводить за несколько дней до высадки, из расчета 250 г золы на 50 кг клубней.

Ухаживать за ранним картофелем можно привычным способом: пропалывать от сорняков, увлажнять (при необходимости), рыхлить и окучивать кусты.

Поинтересуйся, на каком расстоянии сажать картофель, чтобы кусты не мешали друг другу.

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