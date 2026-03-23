Стиль жизни Садоводство и огород

Когда сажать ранний картофель — важные условия, правила проращивания и интересные хитрости

Ольга Петухова, редактор сайта 23 марта 2026, 14:35 3 мин.
когда садить ранний картофель
Фото Pexels

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