Коли садити ранню картоплю — важливі умови, правила пророщування та цікаві хитрощі

Рання картопля набагато поживніша, ніж та, що пролежала зиму у сховищі, тож з погляду здорового харчування — вона краща.

До того ж зазвичай, ранні сорти картоплі екологічно чисті, оскільки її посіви встигають дати урожай ще до появи фітофторозу. А це означає, що можна виростити овоч взагалі без отрутохімікатів.

Коли садити ранню картоплю навесні 2026 року і як це правильно зробити — розбираємось у матеріалі.

Коли садити ранню картоплю 2026

Зазвичай ранню картоплю починають садити, коли температура ґрунту на глибині садіння досягне 2-3°C. Щоб прискорити прогрівання, за 2-3 дні до посадки ділянку можна накрити чорною поліетиленовою плівкою.

У степовій зоні період ранню картоплю можна садити вже в кінці березня, у лісостепу — на початку квітня, а на Поліссі — у другій декаді квітня.

Оскільки рання картопля потребує значно меншої площі живлення, її можна садити щільніше за схемами 60*20 см або 50*25 см. Глибина садіння залежить від типу ґрунту: на легких ґрунтах заглиблюємо на 8-10 см, на важких — на 5-6 см.

Після посадки корисно замульчувати ділянку папером, тирсою, торфом або перегноєм. Це додатково підвищить температуру ґрунту на 4-9°C і сприятиме швидшій появі сходів. А як наслідок — і більш активному росту рослин і дозріванню врожаю.

Рання картопля добре відгукується на внесення органічних добрив. Найкраще її садити, використовуючи перегній або торф. А от вносити свіжий гній не варто, він вкрай погано впливає на якість урожаю: бульби стають водянистими та втрачають смак, ще й уражуються паршею.

Коли краще садити ранню картоплю і як правильно підготувати бульби до посадки

Щоб посадити ранню картоплю у більш ранні строки (відповідно, й у менш прогрітий ґрунт) бульби необхідно проростити.

Завдяки пророщуванню врожай можна отримати на 2-3 тижні раніше, ніж при висаджуванні непідготовлених бульб зі сховища.

Найкращий варіант — перш ніж посадити, пророщувати у два етапи: спочатку протягом 20-25 днів бульби потримати на світлі (розкладаючи у 2-3 шари в ящики), а потім ще 7-10 діб — у вологому місці, пересипаючи тирсою, перлітом, перегноєм чи торфом, які періодично зволожувати.

Таке пророщування сприяє утворення міцних сильних паростків довжиною 1,5-2 см, які не обламуються під час висаджування.

Прискорити появу сходів ранньої картоплі на 3-5 днів можна, якщо попередньо замочити бульби у розчині, що стимулює ріст мінеральних добрив, а вже потім садити, як зазвичай.

Для підживлення в 10 л води потрібно розчинити 400 г суперфосфату, через добу додати 400 г аміачної селітри та мікродобрива (бор, мідь, цинк, марганець, магній), після чого бульби замочити у цьому розчині на годину.

Перед тим, як посадити ранню картоплю, варто пообпилювати бульби золою, багатою на корисні мікроелементи. Обробку проводити за кілька днів до висаджування, із розрахунку 250 г золи на 50 кг бульб.

Доглядати за ранньою картоплею можна у звичний спосіб: прополювати від бур’янів, зволожувати (за потреби), розрихлювати та підгортати кущі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!