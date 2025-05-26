Чем подкормить картофель для большого урожая: полезные лайфхаки для огородников

Фото Unsplash Когда люди сажают картофель, они хотят, чтобы был хороший урожай. Именно поэтому за всходами нужно правильно ухаживать: подкармливать и защищать от вредителей. Читай в материале, чем подкормить картофель для большого урожая. Здесь ты найдешь информацию об органических и минеральных удобрениях. Подкормка картофеля органическими удобрениями: способы Органические удобрения обогащают почву гумусом и улучшают его структуру и микрофлору. Для подкормки можно использовать: перепревший навоз или компост (3-4 кг на 1 кв. м) — его лучше вносить осенью или ранней весной во время перекапывания; зола — это источник калия, фосфора и микроэлементов, ее можно добавлять при посадке прямо в лунку (горсть под каждый куст); настой коровяка или птичьего помета (1:10 или 1:20 с водой) — используют для жидкой подкормки на этапе формирования ботвы. Подкормка картофеля минеральными удобрениями: способы Минеральные удобрения, которые подойдут для подкормки картофеля: карбамид (мочевина) — стимулирует рост зелени (10 г на 10 л воды), обычно используют в начале вегетации; суперфосфат и сульфат калия — их вносят под перекапывание весной (30–50 г/м²); комплексные удобрения — вносят во время окучивания. Как улучшить почву под картофель Чтобы подготовить почву к посадке картофеля, осенью в него следует добавить зеленый сидерат. Он улучшает воздухопроницаемость и снижает количество вредителей в почве. Также следует провести мульчрование соломой, скошенной травой или торфом. Это защитит от влаги и уменьшает перегрев. Читать по теме Что делать, если замерз картофель на огороде: действенные советы по спасению урожая Как реанимировать картошку после заморозков — читай в нашем материале. Как защитить картофель от вредителей Чаще всего картошку атакует колорадский жук. Чтобы его побороть, нужно использовать древесную золу, настой полыни или препараты на основе биоинсектицидов. Другая частая проблема — фитофтороз. Здесь поможет опрыскивание бордоской жидкостью (1%) или настоем чеснока с содой. Надлом стеблей картофеля: что это за лайфхак Надлом стебля картофеля — это очень полезная хитрость. За 7-10 дней до сбора урожая надо надломить стебли или срезать ботву, не вытаскивая ее из почвы. Это приостанавливает рост зеленой массы и направляет питательные вещества непосредственно в клубне, что способствует их созреванию и увеличению в размере. Иногда картофель долго лежит и прорастает. Читай, можно ли есть проросший картофель. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter