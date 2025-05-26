Чем подкормить картофель для большого урожая: полезные лайфхаки для огородников

Когда люди сажают картофель, они хотят, чтобы был хороший урожай. Именно поэтому за всходами нужно правильно ухаживать: подкармливать и защищать от вредителей.

Читай в материале, чем подкормить картофель для большого урожая. Здесь ты найдешь информацию об органических и минеральных удобрениях.

Подкормка картофеля органическими удобрениями: способы

Органические удобрения обогащают почву гумусом и улучшают его структуру и микрофлору. Для подкормки можно использовать:

перепревший навоз или компост (3-4 кг на 1 кв. м) — его лучше вносить осенью или ранней весной во время перекапывания;

зола — это источник калия, фосфора и микроэлементов, ее можно добавлять при посадке прямо в лунку (горсть под каждый куст);

настой коровяка или птичьего помета (1:10 или 1:20 с водой) — используют для жидкой подкормки на этапе формирования ботвы.

Подкормка картофеля минеральными удобрениями: способы

Минеральные удобрения, которые подойдут для подкормки картофеля:

карбамид (мочевина) — стимулирует рост зелени (10 г на 10 л воды), обычно используют в начале вегетации;

суперфосфат и сульфат калия — их вносят под перекапывание весной (30–50 г/м²);

комплексные удобрения — вносят во время окучивания.

Как улучшить почву под картофель

Чтобы подготовить почву к посадке картофеля, осенью в него следует добавить зеленый сидерат. Он улучшает воздухопроницаемость и снижает количество вредителей в почве.

Также следует провести мульчрование соломой, скошенной травой или торфом. Это защитит от влаги и уменьшает перегрев.

Как защитить картофель от вредителей

Чаще всего картошку атакует колорадский жук. Чтобы его побороть, нужно использовать древесную золу, настой полыни или препараты на основе биоинсектицидов.

Другая частая проблема — фитофтороз. Здесь поможет опрыскивание бордоской жидкостью (1%) или настоем чеснока с содой.

Надлом стеблей картофеля: что это за лайфхак

Надлом стебля картофеля — это очень полезная хитрость. За 7-10 дней до сбора урожая надо надломить стебли или срезать ботву, не вытаскивая ее из почвы. Это приостанавливает рост зеленой массы и направляет питательные вещества непосредственно в клубне, что способствует их созреванию и увеличению в размере.

Иногда картофель долго лежит и прорастает. Читай, можно ли есть проросший картофель.

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