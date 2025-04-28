Садоводство и огород

Что делать, если замерз картофель на огороде: действенные советы по спасению урожая

Ольга Петухова, редактор сайта 28 апреля 2025, 12:00
Что делать, если замерз картофель
Фото Pexels
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