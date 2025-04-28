Что делать, если замерз картофель на огороде: действенные советы по спасению урожая

Фото Pexels Поздние весенние заморозки способны натворить немало бед, ведь, случается, они приходят и в мае. Не беда, если картофель в это время не успел взойти, а вот если всходы появились, заморозки могут сильно повредить урожаю. Что делать, если замерз картофель на огороде — читай в нашем материале. Как понять, что картофель действительно замерз Молодые побеги картофеля крайне чувствительны к весенним заморозкам и любая температура ниже нуля может убить урожай. На старших, достаточно развитых растениях, холода могут и не сказаться. А вот совсем молоденьким всходам тяжело: от мороза они чернеют и увядают. Картофель точно не будет расти и не будет развиваться только при одном условии — если образуется лед. Он возникает тогда, когда вода из цитоплазмы замерзает. Если же льда нет, многие сорта картофеля могут выдержать даже -7 °C без особых повреждений.Какими препаратами лечить, если всходы картофеля успели замерзнуть Если ты видишь признаки того, что картофель прихватил мороз, прими меры первой неотложной помощи. И не отчаивайся, ведь кое-что сделать ради спасения можно: пролечи подмерзшие всходы азотом: внеси нитрофоску из расчета 5 граммов на 1 метр квадратный; сделай внекорневую подкормку мочевиной: 20 г на 10 л воды; опрыскивай подмороженные всходы препаратом Эпин Экстра: это естественный стимулятор для улучшения роста и повышения устойчивости к агрессивным факторам среды. Особенно хорош для растений, пораженных холодом. Что делать, если по картофелю ударил мороз: первые действия Если мороз ударил или ты понимаешь, что приближаются заморозки (современные прогнозы их предвещают достаточно точно) — попробуй принять предупредительные меры, которые не допустят обмерзания растений: если заморозки начались неожиданно и всходы подмерзли, еще до наступления рассвета затемни их с помощью черной пленки. По периметру поставь колышки и натяни пленку; осыпь землей всходы так, чтобы они полностью находилась под ней; согрей урожай толстым слоем соломы, сена или опилок; обильно полей всходы водой. Водна начнет испаряться и защитит растения. Читать по теме Когда сажать ранний картофель — важные условия, правила проращивания и интересные хитрости Рассказываем, когда начинают садить ранний картофель и тонкости процесса. Что еще можно делать, чтобы предотвратить подмерзание картофеля Выбирай для посадки наиболее холодостойкий сорт картофеля. Укрепить посадочный материал с помощью препаратов регуляторов роста, такими как Силк, Биостим, Эпин Экстра. Надеемся, теперь ты знаешь, что делать, если замерз картофель на огороде. И наши советы помогут тебе спасти урожай и предупредить почернение плодов. А если тебе интересно узнать про картофель Гранада, то читай об этом в нашем другом материале.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter