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Що робити, якщо змерзла картопля на городі: дієві поради, як врятувати врожай

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Травня 2025, 16:15 3 хв.
Що робити, якщо замерзла картопля
Фото Pexels

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