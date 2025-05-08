Що робити, якщо змерзла картопля на городі: дієві поради, як врятувати врожай

Пізні заморозки здатні накоїти чимало лиха, адже, трапляється, вони приходять й у травні. Не біда, якщо картопля в цей час не встигла зійти, а от якщо сходи з’явилися, заморозки можуть сильно зашкодити врожаю. Що робити, якщо замерзла картопля на городі — читай у нашому матеріалі.

Як зрозуміти, що картопля дійсно замерзла

Молоді паростки картоплі вкрай чутливі до весняних заморозків, і будь-яка температура нижче нуля може вбити врожай. На старших, доволі розвинутих рослинах холоди можуть і не позначитися.

А от зовсім молоденьким паросткам картоплі важко: від морозу вони чорніють та в’януть.

Картопля точно не ростиме і не розвиватиметься лише за однієї умови — якщо утвориться лід. Він виникає тоді, коли вода з цитоплазми замерзає. Якщо ж льоду немає, багато сортів картоплі можуть витримати навіть -7 °C без особливих ушкоджень.

Якими препаратами лікувати, якщо сходи картоплі встигли замерзнути

Якщо ти бачиш ознаки того, що картоплю прихопив мороз, застосуй заходи першої невідкладної допомоги. І не впадай у відчай, адже дещо зробити заради порятунку можна:

пролікуй підмерзлі сходи азотом : внеси нітрофоску 5 грамів на 1 метр квадратний;

: внеси нітрофоску 5 грамів на 1 метр квадратний; зроби позакореневе підживлення сечовиною : 20 г на 10 л води;

: 20 г на 10 л води; обприскай підморожені сходи препаратом Епін Екстра: це природний стимулятор для поліпшення росту та підвищення стійкості до агресивних факторів середовища. Особливо хороший для рослин, які вражені холодом.

Що робити, якщо по картоплі вдарив мороз: перші дії

Якщо мороз вдарив, або ти розумієш, що заморозки наближуються (сучасні прогнози їх передбачають доволі точно) — спробуй вжити попереджувальних заходів, які не допустять обмерзання рослин:

якщо заморозки почалися несподівано і сходи підмерзли, ще до настання світанку затемни їх за допомогою чорної плівки. По периметру постав кілочки й натягни плівку;

підгорни сходи так, щоб вони повністю перебували під землею;

зігрій урожай товстим шаром соломи, сіна або тирси;

рясно полий сходи водою. Вода почне випаровуватися й захистить рослини.

Як запобігти замерзанню картоплі

Обирати для посадки найбільш холодостійкий сорт картоплі.

Зміцнити посадковий матеріал за допомогою препаратів регуляторів росту, такими, як Сілк, Біостим, Епін Екстра.

Тепер ти знаєш, що робити, якщо змерзла картопля на городі. Сподіваємось, наші поради допоможуть тобі врятувати врожай й попередити почорніння плодів.

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