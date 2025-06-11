Можно ли сажать огурцы после помидоров: советы по восстановлению истощенной почвы

Когда наступает новый посевной сезон, некоторые люди задумываются, можно ли сажать огурцы после помидоров. Этот вопрос возникает, потому что надо время от времени менять места высадки растений, делать севооборот. Но не все культуры приживаются одна за другой.

Читай в материале, можно ли сажать огурцы после помидоров и что нужно знать об этом процессе.

Можно ли сажать огурцы после помидоров

Надо знать, почему проводят севооборот. Это делается, чтобы снизить вероятность появления стойких вредителей и болезней у растений. Разные культуры — разные болезни и вредители.

Сажать огурцы после помидоров можно, но нужно учитывать определенные факторы. Во-первых, нужно подкормить почву, ведь помидоры могут ее истощить. Надо добавлять органические удобрения (перегной, компост), а также древесную золу для понижения кислотности. Во-вторых, есть такие заболевания, которые могут повредить и огурцы, и помидоры. Если помидоры болели, лучше провести дезинфекцию почвы.

Что можно сажать после помидоров: разные культуры

После помидоров можно сажать:

зелень — петрушку, укроп, лук, чеснок, салат;

овощи — кабачки, капусту, бобовые, огурцы и патиссоны;

корнеплоды — морковь, свеклу, редис, корневую сельдерей;

сидераты — фацелия, горчица, рожь, озимая пшеница, овес.

А что касается теплицы, то в ней после помидоров лучше сажать редиску, кабачок и зелень любых видов. Они помогают восстанавливать плодородие почвы.

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Как восстановить почву после выращивания помидоров

Помидоры очень истощают почву. Поэтому нужно правильно ее обработать, чтобы сажать новые культуры. Сначала нужно удалить все растительные остатки (ботвы, корни) и уничтожить их, особенно если помидоры болели фитофторозом или другими болезнями.

Далее, если были болезни — обработать землю раствором медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды). Внести органические удобрения. И в следующем сезоне избегать посадки пасленовых на этом месте (помидоры, перец, картофель, баклажаны).

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