Как реанимировать пионы: спасаем букет от преждевременного увядания

Пионы — это настоящие любимцы садоводов и флористов. Они совмещают в себе роскошную красоту, нежный аромат и богатую символику. В Китае их считают цветами императоров и символом богатства, чести и счастья. В Украине пионы издавна выращивали в садах, и их часто упоминают в народном песенном творчестве как образ девичьей красоты и чистоты.

Пышные, душистые пионы — настоящее украшение весеннего сада и букетов. Это очень нежные цветы, и даже в вазе они нуждаются в определенном уходе, чтобы радовать своим видом как можно дольше. Если твои цветы начали увядать — не торопись их выбрасывать.

Читай, как оживить пионы в вазе, простые уловки, которые продлят жизнь срезанных пионов — в материале.

Как продлить жизнь пионам

Вот несколько шагов, которые могут вернуть им свежесть:

Обнови срезы под водой

Часто причина увядания – это закупорка стеблей воздухом или бактериями. Обрежь стебли под углом 45° под проточной водой на 1–2 см ниже. Так вода будет лучше поглощаться, и цветы снова получат влагу.

Проверь температуру воды

Пионы любят холодную воду. Наполни вазу чистой прохладной водой, добавь несколько кубиков льда – это может “оживить” цветы.

Поменяй воду полностью

Если вода в весе стоит больше суток — ее следует обязательно поменять. Грязная вода провоцирует развитие бактерий, что ухудшает состояние цветов.

Удали нижние листья

Любые погруженные в воду листья нужно удалить. Они быстро загнивают, вызывая неприятный запах и ускоряя увядание.

Предоставь цветам отдых в ванной

Настоящий лайфхак: наполни ванну или большую миску прохладной водой и погрузи стебли пионов полностью вместе с бутонами на несколько часов или даже на ночь. Влагу будут поглощать не только стебли, но и лепестки — это часто возвращает цветам объем.

Pixabay

Добавь в воду подкормку

Можно использовать специальную цветочную подкормку или сделать ее самостоятельно:

На 1 литр воды – 1 ч. л сахара + 1 час. ложка яблочного уксуса или несколько капель лимонного сока.

Сахар подпитывает, уксус или лимон — снижает бактериальное заражение.

Измельчить одну таблетку аспирина и добавить в воду.

Он снижает кислотность воды и тормозит рост микроорганизмов.

Несколько таблеток (2–3) активированного угля бросить в вазу.

Помогает очистить воду. Подходит, если не меняешь воду каждый день.

1 ч. л перекиси (3%) на литр воды.

Дезинфицирует воду и продлевает жизнь срезанным цветам.

А еще раньше мы рассказывали о главных правилах ухода за пионами в вазе: будут радовать глаз до двух недель.

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