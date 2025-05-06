Серое удостоверение: кто имеет право получить, сколько ждать выдачи и какие льготы оно дает

Фото Pixabay Война зовет лучших, и если они не возвращаются с поля боя, то государство, которое они защитили, должно помочь их родным. Что такое серое удостоверение погибшего, где его получить и какие льготы родным героя оно предоставляет — читай в материале. Серое удостоверение — что это Семьи погибших военнослужащих действительно могут получить помощь от государства, если имеют специальное удостоверение. В целом, существует два типа таких документов — черный и серый. Расскажем более подробно о сером.Серое удостоверение — это официальный документ, выдаваемый родственникам военных, погибшим при несении службы в зоне боевых действий. Его могут получить ближайшие родные: родители погибшего; муж или жена, не вступившие в новый брак; дети, не создававшие собственной семьи или ставшие лицами с инвалидностью до 18 лет; дети, в которых погибли или пропали без вести оба родителя; лица, находившиеся на содержании погибшего. Читать по теме Пытки еще нужно доказать? Почему семьи погибших в плену бойцов вынуждены бороться за правду Как и почему семьи вынуждены доказывать пытки над погибшими в плену? Читай материал. Как получить серое удостоверение: список документов и порядок действий Чтобы получить серое удостоверение, нужно иметь на руках документ, выданный ТЦК или СП о том, что боец погиб (пропал без вести) в зоне боевых действий. С этой бумагой следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации и дополнительно подать: заявление от члена семьи; копию свидетельства о смерти или официальное подтверждение гибели; документы, подтверждающие участие в боевых действиях (справка, приказ); заключение медкомиссии о причине смерти; паспорт и идентификационный код заявителя; документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о рождении или браке). Органы соцзащиты рассматривают весь пакет документов и принимают решение о выдаче серого удостоверения. Обычно его оформляют в течение 30 дней. Что дает серое удостоверение Список льгот для семей погибших военнослужащих определяется Законом Украины О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты. Серое удостоверение считается документом, предоставляющим право получать эти льготы. Вот их список: бесплатные лекарства по рецепту; бесплатное зубное протезирование; бесплатное санаторно-курортное лечение; приоритетное обеспечение жильем по необходимости (в течение двух лет); 50% скидка на квартплату, коммунальные услуги, газ и топливо; ремонт жилья, как текущий, так и капитальный, за счет государства; первоочередное получение земельного участка для строительства или садоводства; льготное кредитование на жилье (строительство, ремонт). Если у тебя остаются вопросы по оформлению документов, можешь обратиться непосредственно в ЦНАП или воспользоваться помощью Дії. Раньше мы рассказывали, как проходит прощание с погибшими воинами в Вооруженных Силах. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter