Серое удостоверение: кто имеет право получить, сколько ждать выдачи и какие льготы оно дает

Война зовет лучших, и если они не возвращаются с поля боя, то государство, которое они защитили, должно помочь их родным.

Что такое серое удостоверение погибшего, где его получить и какие льготы родным героя оно предоставляет — читай в материале.

Серое удостоверение — что это

Семьи погибших военнослужащих действительно могут получить помощь от государства, если имеют специальное удостоверение. В целом, существует два типа таких документов — черный и серый. Расскажем более подробно о сером.

Серое удостоверение — это официальный документ, выдаваемый родственникам военных, погибшим при несении службы в зоне боевых действий. Его могут получить ближайшие родные:

родители погибшего;

муж или жена, не вступившие в новый брак;

дети, не создававшие собственной семьи или ставшие лицами с инвалидностью до 18 лет;

дети, в которых погибли или пропали без вести оба родителя;

лица, находившиеся на содержании погибшего.

Как получить серое удостоверение: список документов и порядок действий

Чтобы получить серое удостоверение, нужно иметь на руках документ, выданный ТЦК или СП о том, что боец ​​погиб (пропал без вести) в зоне боевых действий. С этой бумагой следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации и дополнительно подать:

заявление от члена семьи;

копию свидетельства о смерти или официальное подтверждение гибели;

документы, подтверждающие участие в боевых действиях (справка, приказ);

заключение медкомиссии о причине смерти;

паспорт и идентификационный код заявителя;

документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о рождении или браке).

Органы соцзащиты рассматривают весь пакет документов и принимают решение о выдаче серого удостоверения. Обычно его оформляют в течение 30 дней.

Что дает серое удостоверение

Список льгот для семей погибших военнослужащих определяется Законом Украины О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.

Серое удостоверение считается документом, предоставляющим право получать эти льготы. Вот их список:

бесплатные лекарства по рецепту;

бесплатное зубное протезирование;

бесплатное санаторно-курортное лечение;

приоритетное обеспечение жильем по необходимости (в течение двух лет);

50% скидка на квартплату, коммунальные услуги, газ и топливо;

ремонт жилья, как текущий, так и капитальный, за счет государства;

первоочередное получение земельного участка для строительства или садоводства;

льготное кредитование на жилье (строительство, ремонт).

Если у тебя остаются вопросы по оформлению документов, можешь обратиться непосредственно в ЦНАП или воспользоваться помощью Дії.

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