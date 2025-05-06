Сіре посвідчення: хто має право отримати, скільки чекати на видачу і які пільги воно дає

Ольга Петухова, редакторка сайту 06 Травня 2025, 16:45
сіре посвідчення
Фото Pixabay
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