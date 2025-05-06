Сіре посвідчення: хто має право отримати, скільки чекати на видачу і які пільги воно дає

Війна кличе найкращих, і якщо вони не повертаються з поля бою, держава, яку вони захистили, має допомогти їхнім рідним.

Що таке сіре посвідчення загиблого, де його отримати і які пільги рідним героя воно надає — читай у матеріалі.

Сіре посвідчення — що це

Родини загиблих військовослужбовців дійсно можуть отримати допомогу від держави, якщо мають спеціальне посвідчення. Загалом існує два типи таких документів — чорне та сіре. Розкажемо більш детально про сіре.

Сіре посвідчення — це офіційний документ, який видається родичам військових, які загинули під час несення служби в зоні бойових дій. Його можуть отримати найближчі рідні:

батьки загиблого;

чоловік або дружина, які не вступили в новий шлюб;

діти, які не створювали власної сім’ї або стали особами з інвалідністю до 18 років;

діти, в яких загинули обидва батьки або які зникли безвісти;

особи, що перебували на утриманні загиблого.

Як отримати сіре посвідчення: перелік документів та порядок дій

Щоб отримати сіре посвідчення, потрібно мати на руках документ, виданий ТЦК чи СП про те, що боєць загинув (пропав безвісти) в зоні бойових дій. З цим папером слід звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації та додатково подати:

заяву від члена родини;

копію свідоцтва про смерть або офіційне підтвердження загибелі;

документи, що підтверджують участь у бойових діях (довідка, наказ);

висновок медкомісії про причину смерті;

паспорт і ідентифікаційний код заявника;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про народження або шлюб).

Органи соцзахисту розглядають увесь пакет документів і ухвалюють рішення про видачу сірого посвідчення. Зазвичай його оформлюють протягом тридцяти днів.

Що дає сіре посвідчення

Список пільг для сімей загиблих військовослужбовців визначається Законом України Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту.

Сіре посвідчення вважається документом, яке надає право отримувати ці пільги. От їхній перелік:

безкоштовні ліки за рецептом;

безкоштовне зубне протезування;

безкоштовне санаторно-курортне лікування;

пріоритетне забезпечення житлом у разі потреби (протягом двох років);

50% знижки на квартплату, комунальні послуги, газ і паливо;

ремонт житла — як поточний, так і капітальний, коштом держави;

першочергове отримання земельної ділянки для будівництва або садівництва;

пільгове кредитування на житло (будівництво, ремонт);

Якщо в тебе лишаються питання щодо оформлення документів, можеш звернутися безпосередньо в ЦНАП або скористатися допомогою Дії.

Раніше ми розповідали, як проходить прощання із загиблими воїнами у Збройних силах.

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