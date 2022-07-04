“6700 грн от Леси Никитюк” по программе єПідтримка. Осторожно, это новая афера в сети

Во время полномасштабной войны России против Украины появилось множество аферистов и новых мошеннических схем. Аферисты обманывают людей, прикрываясь именами звезд, которые занимаются волонтерством.

В этот раз мошенники придумали новую схему при участии Леси Никитюк. Они сообщают о якобы новой программе єПідтрикми, которая создана совместно с телеведущей. Аферисты уверяют, что украинцы могут получить 6700 грн помощи.

— Каждый украинец может получить финансовую помощь. Поддержка от Леси Никитюк при поддержке европейских брендов! Каждый украинец может получить денежные выплаты от 6700 грн по программе єПідтримка совместно с Лесей Никитюк, — написано в объявлении мошенников.

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Но не ведись, это фейк.

Насторожить украинцев должны сразу несколько деталей. Во-первых, имя ведущей указали на русском, а само объявление — на украинском. Во-вторых, программа єПідтримка не привлекает звезд к рекламе денежных выплат.

Также следует знать, что получить помощь по программе єПідтримка можно только через приложение Дія. Уведомление же о начислении этих средств присылает банк, и оно содержит только текстовую информацию.

Если ты видел(-ла) на подобные объявления в интернете, не переходи по ссылкам, ведь это мошенники, которые хотят нажиться на проблемах украинцев.

Кажется, что у аферистов совсем нет совести и сожаления, они придумали даже мошеннические схемы с выплатами от ООН.

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