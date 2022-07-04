“6700 грн від Лесі Нікітюк” за програмою єПідтримка. Обережно, це нова афера в мережі

Під час повномасштабної війни Росії проти України з’явилося багато аферистів та нових шахрайських схем. Зловмисники обманюють людей, прикриваючись іменами зірок, які займаються волонтерством.

Цього разу шахраї вигадали нову схему за участі Лесі Нікітюк. Вони повідомляють, що нібито з’явилася нова програма єПідтримки, створена спільно з телеведучою. Аферисти запевняють, що українці можуть отримати 6700 грн допомоги.

— Кожен українець може отримати фінансову допомогу єПідтримка від Лесі Нікітюк за підтримки європейських брендів! Кожен українець може отримати грошові виплати від 6700 грн по програмі єПідтримка спільно з Лесей Нікітюк, — написано в оголошенні шахраїв.

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Але не ведися, це фейк.

Насторожити українців має одразу кілька деталей. По-перше, ім’я ведучої вказали російською, а саме оголошення — українською. По-друге, програма єПідтримка не залучає зірок до реклами грошових виплат.

Також варто знати, що отримати допомогу за програмою єПідтримка можна лише через застосунок Дія. А сповіщення про нарахування цих коштів надсилає банк, і воно містить лише текстову інформацію.

Якщо ти побачив(-ла) подібні оголошення в інтернеті, не переходь за посиланнями, адже це шахраї, які хочуть нажитися на проблемах українців.

Здається, що аферисти не мають совісті та жалю, вони вигадають навіть шахрайські схеми з виплатами від ООН.

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