Билеты на Евровидение 2024: сколько стоит увидеть музыкальное зрелище своими глазами

Украинцы разбросаны по миру вот уже почти три года из-за полномасштабной войны. Однако они все равно находят способы находить своих даже в тысячах километров от дома. И в этом каждый год помогает конкурс Евровидение. Если ты хочешь и имеешь возможность присоединиться, стоит знать, сколько стоят билеты на Евровидение, которое состоится в швейцарском Базеле.

Билеты на Евровидение 2025: цены

Цены на билеты на Евровидение варьировались от 10 до 330 швейцарских франков, соответственно от 460 до 15000 гривен. VIP-билеты стоили еще дороже.

Купить билеты можно было вместе на два полуфинала, а на финал — отдельно.

Вечерний предварительный просмотр первого и второго полуфиналов стоил от 10 швейцарских франков, это 460 гривен соответственно. Билеты на прямой эфир первого и второго полуфиналов стоили до 270 франков. Это 12,3 тысячи гривен. Билеты на прямой эфир гранд финала стоили: фан-зона 350 франков (16 тыс. грн), сидячие места 1-й категории – 330 франков (15 тыс. грн).

Кроме того, интересно, что в этом году была специальная зона билетов для людей с инвалидностью.

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А пока мы еще ждем объявления нового победителя конкурса, читай, когда и сколько раз Украина побеждала на Евровидении.

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