Шоу-біз

Квитки на Євробачення 2025: скільки коштує побачити музичне видовище на власні очі

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 17 Травня 2025, 23:53
Квитки на Євробачення
Фото Depositphotos
Португалія: Napa — Deslocado
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Мальта на євробаченні 2025
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