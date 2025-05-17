Квитки на Євробачення 2025: скільки коштує побачити музичне видовище на власні очі

Українці розкидані по світу ось уже майже три роки через повномасштабну війну. Однак вони все одно знаходять способи знаходити своїх навіть за тисячі кілометрів від дому. І в цьому щороку допомагає конкурс Євробачення. Якщо ти хочеш та маєш можливість приєднатись, тоді варто знати, скільки коштують квитки на Євробачення, що відбудеться у швейцарському Базелі.

Квитки на Євробачення 2025: ціни

Ціни на квитки на Євробачення варіювалися від 10 до 330 швейцарських франків, відповідно це від 460 до 15000 гривень. VIP-квитки коштували ще дорожче.

Придбати квитки можна разом на два півфінали, а на фінал — окремо.

Вечірній попередній перегляд першого та другого півфіналів коштували від 10 швейцарських франків, це 460 гривень відповідно. Квитки на прямий ефір першого та другого півфіналів коштували до 270 франків. Це 12,3 тисячі гривень. Квитки на прямий ефір гранд фіналу коштували: фан-зона 350 франків (16 тис. грн), сидячі місця 1-ї категорії — 330 франків (15 тис. грн).

Крім того, цікаво, що цьогоріч була спеціальна зона квитків для людей з інвалідністю.

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А поки ми ще чекаємо на оголошення нового переможця конкурсу, читай, коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні.

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