Если это нужно, чтобы быть собранным, то почему нет? Даниэль Салем о суевериях на войне

Полномасштабное вторжение изменило жизнь всех украинцев. Даже те звезды, которые раньше сверкали на украинской сцене шоубиза, теперь перестроили свою деятельность на волонтерскую, или вовсе пошли на фронт защищать родину.

К таким присоединился ведущий и актер, а с начала полномасштабного вторжения — военнослужащий Даниэль Салем. В эфире проекта Нового канала Хто зверху? мужчина поделился интересным фактом о себе и своей жизни во время службы.

Это произошло во время игры в раунде Правда или ложь, где звезды рассказывают личные факты о себе или истории, которые с ними случились, а соперник отгадывает — вымысел это или реальность.

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Даниэль Салем о службе и предрассудках на войне

В очередном выпуске Хто зверху? всех изумил украинский актер, телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем.

— Однажды я не мылся и не чистил зубы более полутора месяцев, — рассказывает Даниэль. — Это мой ритуал. И все военные, с которыми я работал, знают об этом.

Не моюсь на боевых задачах, чтобы не смывать удачу. Я к этому так отношусь. Знаете, как спортсмены, бывает, не стирают свои повязки или банданы.

Салем говорит, что на передовой схожие суеверия есть не только у него.

— Мой командир вообще не трогает бороду. Не стрижет, никак не поправляет. Говорит, мол, если он что-то сделает с ней, то с кем-то из нас что-то может случиться. Он верит в это, а я верю в свое, — говорит мужчина.

Возможно, кто-то скажет, что это слабость… Не важно. Если это нужно, чтобы быть собранным и спокойным, то почему бы и нет, — заключает Даниэль Салем.

Шоу Хто зверху? с новыми ведущими выходит на Новом канале каждый четверг в 20:00.

А вот другой актер Тарас Цымбалюк раньше рассказывал, как он реагирует на критику и негативные комментарии под его постами.

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