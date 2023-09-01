Я неидеальна и не хочу быть такой! Певица Анна Тринчер о борьбе с хейтом и интригами вокруг нее

Если когда-то в жизни ты сталкивался(-лась) с негативом в свою сторону в соцсетях, наверное, знаешь это неприятное ощущение? Популярные люди часто имеют кучу агрессоров в комментариях, которые унижают, осуждают и рассказывают чепуху.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер поделилась, как она справляется с хейтом и негативными комментариями в свою сторону. Может быть, эти советы пригодятся тебе?

Анна Тринчер рассказала, как справляется с хейтом и скандалами

За кулисами съемок шоу Хто зверху?, которое показывают на Новом канале, певица и блогер Аня Тринчер рассказала, отвечает ли на негативные комментарии даже когда они затрагивают за живое.

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Жизнь известных звезд часто находится в центре внимания людей и негативных комментаторов и хейтеров, в том числе. Вымышленные и реальные скандалы, интриги или сплетни иногда становятся обыденными для них.

А чем больше популярность, тем больше армия фанатов и хейтеров. Поэтому певица поделилась, реагирует ли на травлю в социальных сетях:

— Я отвечаю хейтерам довольно часто. Однако раньше справиться с агрессией в соцсетях я не умела. С этим мне помог психолог. Сейчас активно работаю над собой и уже вижу большой прогресс, — рассказала Анна Тринчер.

Также она рассказала, что помогает в борьбе с хейтом.

В моей жизни был переломный момент. Однажды я осознала, что неидеальна. И не хочу быть такой! Что могу ошибаться, быть бестолковой, чего-то не знать, — рассказывает певица.

— Вот этот “момент неидеальности” значительно снизил градус моей жизни, и я перестала зацикливаться на негативе. Теперь, когда хейтеры что-то пишут с недовольством, мысленно говорю себе: Ну да, возможно, я такая и есть — неидеальная. С кем такого не бывает? Я ведь человек.

А посмотреть новый яркий сезон развлекательного шоу Хто зверху? с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком ты сможешь уже с 21 сентября на Новом канале!

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