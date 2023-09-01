Шоу-биз

Я неидеальна и не хочу быть такой! Певица Анна Тринчер о борьбе с хейтом и интригами вокруг нее

Анастасия Грубрина, редактор сайта 01 сентября 2023, 19:00
Анна Трінчер розповіла, як справляється з хейтом та скандалами

Больше новостей
Формат навчання у школах в різних містах України 2023
Уроки даже в метро? Какой формат обучения выбрали школы в разных регионах Украины
Головний біль напруги — як розпізнати та лікувати
Не путай с мигренью! Головная боль напряжения — что это такое и почему возникает?
500 метрів до позицій росіян: як виживають люди в зруйнованій Авдіївці
500 метров до позиций россиян! Как выживают люди в уничтоженной Авдеевке — глазами гражданских
медцентр Лелека
Подарили новую жизнь: как врачи столичного медцентра Лелека провели уникальную операцию по спасению матери и ребенка
Смотреть больше

Материалы по теме

чому слухають російську музику
Искоренить российский контент в Украине невозможно? Почему мы до сих пор слушаем вражескую музыку
Куди сходити у Львові у вересні 2023: добірка культурних подій
События на любой вкус! Куда сходить во Львове в сентябре? Культурный дайджест от Вікон
Куди сходити в Одесі у вересні 2023: культурні події та заходи
Чтения, интерактивные выставки или концерты? Куда сходить в Одессе в сентябре: культурный дайджест от Вікон
Україна братиме участь на Євробаченні 2024: що про це відомо
Украина подтвердила участие в Евровидении-2024: чего ждать на нацотборе

Видео
0:06:17
Формат навчання у школах в різних містах України 2023

Уроки даже в метро? Какой формат обучения выбрали школы в разных регионах Украины
0:03:03
500 метрів до позицій росіян: як виживають люди в зруйнованій Авдіївці
500 метров до позиций россиян! Как выживают люди в уничтоженной Авдеевке — глазами гражданских
Віктор Ляшко
Система была не готова к военному времени? Министр здравоохранения объяснил, какие изменения ждут ВЛК
0:04:19
Які професії в Україні мають попит: зараз та після війни — перелік
“Я футболист, но нужны слесари”. Как война изменила рынок труда и какой работы сейчас больше всего
0:04:56
Збір на БПЛА та тепловізори для партизан: зірки активно долучаються
Приобщились и Жадан, и Бедняков! Благотворительный сбор для наших партизан — на что и как задонатить
0:02:51
Багі для військових
Надежный, быстроходный и манёвренный! Конструктор из Ужгорода разработал для военных уникальный вездеход
0:03:00
День пам'яті загиблих
Самое ужасное — хоронить своего ребенка: отец погибшего в Николаеве нацгвардейца не сдержал слез
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 1 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:25
Благодійний фонд Рій
Можно спать под дождем и в холоде: благотворительный фонд производит уникальные спальники для военных
0:05:29
Історія переселенців з Херсонщини, які почали життя наново на Київщині
Оставаться дома было невозможно! История переселенцев из Херсонской области, которые начали жизнь с чистого листа
Больше видео
когда начинает цвести амброзия
Читать дальше
Постоянно чихаешь? Значит, сезон в разгаре! Когда цветет амброзия, и что делать при аллергии
Паспорт
Читать дальше
Как оформить загранпаспорт онлайн и какие для этого нужны документы

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь