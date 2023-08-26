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Для нас собачки — как маленькие дети. Шеф-повар Алекс Якутов рассказал, как спасает бездомных животных

Анастасия Грубрина, редактор сайта 26 августа 2023, 09:00
Шеф-кухар Алекс Якутов про порятунок безпритульних тварин

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