Для нас собачки — как маленькие дети. Шеф-повар Алекс Якутов рассказал, как спасает бездомных животных

26 августа отмечают Всемирный день собак. Поэтому все хозяева хвостиков уже готовятся чесать, играть и дарить вкусности. Но есть те, кто мечтает о ласке, внимании или даже просто еде.

В Украине ежедневно увеличивается количество бездомных животных. Из-за полномасштабной войны многие котики и собаки остаются без хозяев, погибают или получают ранения от обстрелов, брошены на произвол судьбы или живут в приютах.

Четвероногим необходима наша помощь, ведь они не могут позаботиться о себе сами. Ко дню собак шеф-повар Алекс Якутов решил поделиться, как спасает бездомных животных.

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Шеф-повар Алекс Якутов о спасении бездомных животных

Шеф-повар Нового канала к празднику решил поделиться историей о первом любимце. Всемирный день собак имеет социальную основу, его ввели, чтобы напоминать людям, что каждая собака, котик и другое животное нуждается в доме и заботливом хозяине.

Эксперт реалити-шоу на Новом канале На ножах Алекс Якутов призывает не покупать породистых животных, а спасать пушистиков из приютов и улиц. Подкормить, полечить и подарить дом может каждый! Ведь забота о хвостиках — не разовая акция во Всемирный день собак.

Моя жена Аля — волонтер, она постоянно спасает бездомных котиков и собачек. Аля как ангел пушистиков: кормит их, забирает с улиц, стерилизует и пытается найти им семью.

— А я всецело поддерживаю ее и помогаю как могу. Несколько лет назад любимая спасла собачку, которую сбило авто. Она чуть не умерла, однако ветеринары подарили ей шанс на жизнь, провели сложную операцию.

Позже мы приехали в больницу и увидели, что слабую и всю в бинтах собаку вынесли прямо на улицу, потому что не было места. А это была зима, лютые морозы! После этого мы забрали ее к нам на передержку.

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Дома прятали собаку в душевой кабине, потому что у нас уже был аргентинский дог Лукас. Он очень не любил других собак, поэтому мог просто загрызть малыша. Позже я попросил коллег помочь, и ребята забрали собаку к себе.

Спасенный семьей Якутовых песик жил с коллегами шефа в течение года.

Наш Лукас долго боролся с онкологией, впоследствии его не стало. И тогда мы решили забрать назад эту собачку. Так в нашей семье появилась Анфиса. Сначала она была очень дикой, а теперь бегает, кайфует от жизни и счастлива.

Шеф-повар Нового канала призывает дарить дом бездомным животным.

— Для нас с женой песики — как маленькие дети. Они бегают, играют, иногда делают пакости. И каждый из них должен иметь семью! Очень многие выбирают и покупают именно породистых, потому что они красивые.

Однако сколько бездомных животных ждут любящих хозяев. Поэтому призываю: если у вас нет песика или котика, но хотели бы завести, возьмите лучше с улицы или приюта. И вам будет хорошо.

Ведь именно животные дарят классные эмоции и свою любовь просто так. Честно говоря, я даже иначе отношусь к людям, у которых есть собаки. Сразу понимаю, что плохие люди не будут держать у себя собачек.

Смотри премьеру кулинарного реалити На ножах с Алексом Якутовым уже этой осенью на Новом канале!

Раньше мы рассказывали невероятные истории спасения животных из оккупации.

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