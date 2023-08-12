Они также нуждаются в помощи! UAnimals запустили платформу донорства крови для животных

Хозяева домашних животных наконец-то дождались возможности спасать жизнь любимцев! Ведь часто животные болеют вирусными недугами, отравлениями, попадают под автомобили. И иногда спасти их от смерти может только переливание крови.

Зоозащитная организация UAnimals запустила платформу, где владельцы животных могут найти донора для своего четырёхногого, или стать на учет как владелец животного, которое может стать донором для другого.

Как работает платформа и как подать заявку — читай в материале.

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Платформа донорства для животных

Животные могут стать донорами, если отвечают определенным критериям по возрасту, весу и состоянию здоровья. Все животных перед забором крови тщательно обследуют и не берут в доноры, если выявляют проблемы со здоровьем.

Донорами могут стать как кошки, так и собаки. Особыми требованиями являются:

полная вакцинация;

отсутствие хронических заболеваний;

вес от 25 кг и в возрасте от двух до семи лет — для собак;

вес от 4,5 кг и от двух до шести лет — для котов.

Сейчас платформа только начала свою работу, и пока собирает данные пациентов, которые готовы стать донором крови. Чтобы предоставить свои данные, нужно заполнить соответствующую анкету.

Подать заявку, если твоему животному нужна донорская кровь, можно будет с 1 сентября.

— Важно: донорство безвозмездно. Стороны общаются напрямую вне сайта. Ответственность за это общение остается на взаимодействующих сторонах, — сообщают на сайте.

Хозяевам следует внимательно следить за состоянием здоровья собственных любимцев. Об 11 симптомах, свидетельствующих о необходимости обращения к ветеринару, мы писали в нашем другом материале.

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