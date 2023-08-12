Вони також потребують допомоги! UAnimals запустили платформу донорства крові для тварин

Господарі домашніх тварин нарешті дочекалися можливості рятувати життя улюбленців! Адже часто тварини хворіють на вірусні недуги, отруєння, потрапляють під автівки. Й інколи врятувати їх від смерті може лише переливання крові.

Зоозахисна організація UAnimals запустила платформу, де власники тварин можуть знайти донора для свого чотирилапого, або й стати на облік як власник/(-ця) тварини, яка може стати донором для іншої.

Як працює платформа та як подати заявку — читай у матеріалі.

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Платформа донорства для тварин

Тварини можуть стати донорами, якщо відповідають певним критеріям щодо віку, ваги та стану здоров’я. Всіх тварин перед забором крові ретельно обстежують і не беруть у донори, якщо виявляють проблеми зі здоров’ям.

Донорами можуть стати як коти, так і собаки. Особливими вимогами є:

повна вакцинація;

відсутність хронічних захворювань;

вага від 25 кг та віком від двох до семи років — для собак;

вага від 4,5 кг та віком від двох до шести років — для котів.

Нині платформа лише розпочала свою роботу, тож поки збирає дані пацієнтів, які готові стати донором крові. Аби подати свої дані, треба заповнити відповідну анкету.

Подати заявку, якщо твоїй тварині потрібна донорська кров, можна буде з 1 вересня.

— Важливо: донорство є безоплатним. Сторони спілкуються напряму поза сайтом. Відповідальність за це спілкування залишається на сторонах, які взаємодіють, — повідомляють на сайті.

Господарям варто уважно стежити за станом здоров’я власних улюбленців. Про 11 симптомів, які свідчать про необхідність звернення до ветеринара, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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