Вони також потребують допомоги! UAnimals запустили платформу донорства крові для тварин

Вікторія Мельник, редакторка сайту 12 Серпня 2023, 12:00
донорство крові тварини
Фото: Pexels

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