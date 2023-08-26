Для нас песики — наче малі діти. Шеф-кухар Алекс Якутов розповів, як рятує безпритульних собак

26 серпня відзначають Всесвітній день собак. Тому усі господарі хвостиків уже готуються чухати, гратися та дарувати смаколики. Але є ті, хто мріють про пестощі, увагу чи навіть просто їжу.

В Україні щодня більшає безпритульних тварин. Через повномасштабну війну багато котиків та собак залишаються без господарів, гинуть чи зазнають поранень від обстрілами, покинуті напризволяще чи живуть у притулках.

Чотирилапим необхідна наша допомога, адже вони не можуть подбати про себе самі. До дня собак шеф-кухар Алекс Якутов вирішив поділитися, як рятує безпритульних тварин.

Зараз також дивляться

Шеф-кухар Алекс Якутов про порятунок безпритульних тварин

Шеф-кухар Нового каналу до свята вирішив поділитися історією про першого улюбленця. Всесвітній день собак має соціальне підґрунтя, його запровадили, аби нагадувати людям, що кожен песик, котик та інша тварина потребує домівки й турботливого господаря.

Експерт реаліті-шоу на Новому каналі На ножах Алекс Якутов закликає не купувати породистих тварин, а рятувати пухнастиків з притулків та вулиць. Підгодувати, полікувати й подарувати дім — може кожен! Адже турбота про хвостиків — не одноразова акція у Всесвітній день собак.

Моя дружина Аля — волонтерка, вона постійно рятує безпритульних котиків і песиків. Аля ніби янгол пухнастиків: кормить їх, забирає з вулиць, стерилізує й намагається знайти їм сім’ю.

— А я цілковито підтримую її та допомагаю як можу. Кілька років тому кохана врятувала песика, якого збило авто. Він мало не помер, однак ветеринари подарували йому шанс на життя, провели складну операцію.

Згодом ми приїхали в лікарню й побачили, що слабкого й усього в бинтах песика винесли просто на вулицю, бо не було місця. А це була зима, люті морози! Після цього ми забрали його до нас на перетримку.

Читати на тему Вони також потребують допомоги! UAnimals запустили платформу донорства крові для тварин В Україні запрацювала платформа донорства крові для тварин.

Вдома ховали песика у душовій кабіні, бо мали вже аргентинського дога Лукаса. Він дуже не любив інших собак, тому міг просто загризти малюка. Пізніше я попросив колег допомогти, і хлопці забрали його до себе.

Врятований сім’єю Якутових пес жив з колегами шефа протягом року.

Наш Лукас довго боровся з онкологією, згодом його не стало. І тоді ми вирішили забрати назад того песика. Так у нашій сім’ї з’явилася Анфіса. Спершу вона була дуже дикою, а тепер бігає, кайфує від життя і щаслива.

Шеф-кухар Нового каналу закликає дарувати дім безпритульним тваринкам.

— Для нас із дружиною песики — наче малі діти. Вони бігають, граються, іноді роблять капості. І кожен з них повинен мати родину! Дуже багато людей обирають і купують саме породистих, бо гарні.

Однак скільки безпритульних тваринок чекають на люблячих господарів. Тому закликаю: якщо не маєте песика чи котика, але хотіли б завести, візьміть краще з вулиці або притулку. І буде вам добре.

Адже саме тваринки дарують класні емоції та свою любов просто так. Чесно кажучи, я навіть інакше ставлюся до людей, в яких є собаки. Одразу розумію, що поганці не будуть тримати у себе песиків.

Дивися прем’єру кулінарного реаліті На ножах з Алексом Якутовим вже цієї осені на Новому каналі!

Раніше ми розповідали неймовірні історії порятунку тварин з окупації.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.