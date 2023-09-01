Шоу-біз

Я неідеальна й не хочу бути такою! Співачка Анна Трінчер про боротьбу з хейтом та інтригами навколо неї

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 01 Вересня 2023, 19:00
Анна Трінчер розповіла, як справляється з хейтом та скандалами

Більше новин
Сергій Плохій
Розвалюється гнила Російська імперія. Історик Сергій Плохій про останню сторінку в історії РФ
Що робити, якщо не можеш заснути
“Безсоння мучить мене. Що робити, якщо не можеш заснути?”
Формат навчання у школах в різних містах України 2023
Уроки навіть у метро? Який формат навчання обрали школи у різних регіонах України
Головний біль напруги — як розпізнати та лікувати
Не плутай з мігренню! Головний біль напруги — що це таке та чому виникає?
Дивитись більше

Матеріали по темі

чому слухають російську музику
Викорінити російський контент в Україні неможливо? Чому ми досі слухаємо ворожу музику
Куди сходити у Львові у вересні 2023: добірка культурних подій
Події на будь-який смак! Куди сходити у Львові у вересні? Культурний дайджест від Вікон
Куди сходити в Одесі у вересні 2023: культурні події та заходи
Читання, інтерактивні виставки чи концерти? Куди сходити в Одесі у вересні: культурний дайджест від Вікон
Україна братиме участь на Євробаченні 2024: що про це відомо
Україна підтвердила участь у Євробаченні-2024: чого чекати на нацвідборі

Відео
0:06:17
Формат навчання у школах в різних містах України 2023

Уроки навіть у метро? Який формат навчання обрали школи у різних регіонах України
0:03:03
500 метрів до позицій росіян: як виживають люди в зруйнованій Авдіївці
500 метрів до позицій росіян! Як виживають люди у знищеній Авдіївці — очима цивільних
Віктор Ляшко
Система була не готова до воєнного часу? Міністр охорони здоров’я пояснив, які зміни чекають на ВЛК
0:04:19
Які професії в Україні мають попит: зараз та після війни — перелік
“Я футболіст, але потрібні слюсарі”. Як війна змінила ринок праці та якої роботи зараз найбільше
0:04:56
Збір на БПЛА та тепловізори для партизан: зірки активно долучаються
Долучилися і Жадан, і Бєдняков! Благодійний збір для партизанів — на що та як доєднатися
0:02:51
Багі для військових
Надійний, швидкохідний і маневровий! Конструктор з Ужгорода розробив для військових унікальний всюдихід
0:03:00
День пам'яті загиблих
Найжахливіше — це ховати свою дитину: батько загиблого в Миколаєві нацгвардійця не стримав сліз
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 1 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:25
Благодійний фонд Рій
Можна спати під дощем і в холоді: благодійний фонд виготовляє унікальні спальники для військових
0:05:29
Історія переселенців з Херсонщини, які почали життя наново на Київщині
Залишатися вдома було нереально! Історія переселенців з Херсонщини, які почали життя з чистого аркуша
Більше відео
Коли починає цвісти амброзія
Читати далі
Постійно чхаєш? Значить, сезон у розпалі! Коли цвіте амброзія, і що робити при алергії
Паспорт
Читати далі
Як оформити закордонний паспорт онлайн та які для цього потрібні документи

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь