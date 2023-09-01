Я неідеальна й не хочу бути такою! Співачка Анна Трінчер про боротьбу з хейтом та інтригами навколо неї

Якщо колись у житті ти стикався(-лась) із негативом у свій бік у соцмережах, певно, знаєш це неприємне відчуття? Популярні люди часто мають купи агресорів у коментарях, які принижують, засуджують та розповідають нісенітниці.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася, як вона справляється з хейтом та негативними коментарями у свій бік. Можливо, ці поради стануть тобі в пригоді?

Анна Трінчер розповіла, як справляється з хейтом та скандалами

За лаштунками знімань шоу Хто зверху?, яке показують на Новому каналі, співачка та блогерка Аня Трінчер розповіла, чи відповідає на негативні коментарі, навіть коли вони зачіпають за живе.

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Життя відомих зірок часто перебуває в центрі уваги людей, і негативних коментаторів та хейтерів зокрема. Вигадані та реальні скандали, інтриги чи плітки інколи стають буденністю для них.

А що більша популярність, то більша армія фанатів і хейтерів. Тому співачка поділилася, чи реагує на цькування в соціальних мережах:

— Я відповідаю хейтерам доволі часто. Однак раніше впоратися з агресією у соцмережах я не вміла. З цим мені допоміг психолог. Зараз активно працюю над собою і вже бачу вже великий прогрес, — розповіла Анна Трінчер.

Також вона розповіла, що допомагає у боротьбі з хейтом.

У моєму житті був переломний момент. Якось я усвідомила, що неідеальна. І не хочу бути такою! Що можу помилятися, бути недолугою, чогось не знати, — розповідає співачка.

— Ось цей “момент неідеальності” значно знизив градус мого життя, і я перестала зациклюватися на негативі. Тепер, коли хейтери щось пишуть із невдоволенням, подумки говорю собі: Ну так, можливо, я така і є — неідеальна. З ким такого не буває? Я ж людина.

А подивитися новий яскравий сезон розважального шоу Хто зверху? з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком ти зможеш уже з 21 вересня на Новому каналі!

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