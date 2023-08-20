Як подолати стрес, якщо найрідніші на війні? Поради від акторки Вікторії Білан-Ращук

Багато з нас страждає на стрес, коли найрідніші далеко. Хтось із них живе в небезпечному районі, а хтось воює на фронті. Українська акторка Вікторія Білан-Ращук розповіла, як подолати стрес швидко. Її чоловік на війні, тому жінка навчилася опановувати емоції.

Вікторія Білан-Ращук розповіла, як подолати стрес швидко

Вікторія Білан-Ращук, яку восени можна буде побачити у серіалі Нового каналу Голова, відверто розповіла, як їй вдається долати стрес.

Є органічні засоби побороти тривожність, а є штучні. Органічний, наприклад, це наявність зв’язку. Тобі поставили в переписці ”плюсик” зранку чи ввечері, ти знаєш, що чоловік живий. І видихаєш, — каже Вікторія.

А штучні — це ті, які ми створюємо собі самостійно. Дії, які допомагають не впадати у відчай. Акторка розповіла, що допомагає їй долати стрес найбільше:

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Завантаження роботою.

Тут слід робити щось, від чого ти не впадеш без сил, а лише перемикнеш увагу та отримаєш задоволення. Акторка рятує моральний стан творчими заняттями з іншими. Хоча перші півроку повномасштабної війни їй складно було не думати про погане та взятися до роботи.

Згадай про свою мрію та ціль.

Це універсальна порада, яка підходить і для пар. Випиши на папері усе, про що ти мріяв(-ла), а потім розпочни втілювати бажане. Ділися тим, що вдалося з найріднішим(-ою), аби дарувати позитивні емоції.

Ми з Володимиром, наприклад, завжди мріяли про будинок. До війни уклали договір на його будівництво й проплатили кошти, але не встигли розпочати роботи. Тож я зараз за це взялася.

Чоловік Вікторії зрадів, коли почув, що справу розпочато, це заряджає обох у парі.

Візуалізуй.

Ефективним способом подолати стрес є і візуалізація. Жінка зізнається, коли вона відчувала, що її коханий у небезпеці, візуалізувала, що він повернувся та вони пішли у кав’ярню чи кіно та сміялися.

Молись.

Я справді вірю в це. Вдома маю цілий іконостас. А ще в мене завжди пахне свічками та ладаном, — розповідає акторка Вікторія Білан-Ращук.

Пара обговорювала, що молитви та світлі думки справді рятують, вони це відчувають. А Вікторія вірить, що молитва та енергія, яку вона хоче передати, допомагає у важкі моменти.

Подивитися серіал Голова ти зможеш уже восени на Новому каналі!

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