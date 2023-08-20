Как преодолеть стресс, если самые родные на войне? Советы от актрисы Виктории Билан-Ращук

Многие из нас страдают от стресса, когда самые родные далеко. Кто-то из них живет в опасном районе, а кто-то воюет на фронте. Украинская актриса Виктория Билан-Ращук рассказала, как преодолеть стресс быстро. Ее муж на войне, поэтому женщина научилась овладевать эмоциями.

Виктория Билан-Ращук рассказала, как преодолеть стресс быстро

Виктория Билан-Ращук, которую осенью можно будет увидеть в сериале Нового канала Голова, откровенно рассказала, как ей удается преодолевать стресс.

Есть органические средства побороть тревожность, а есть искусственные. Органическое, например, это наличие связи. Тебе поставили в переписке ”плюсик” утром или вечером, ты знаешь, что муж жив. И выдыхаешь, — говорит Виктория.

А искусственные — это те, которые мы создаем себе самостоятельно. Действия, которые помогают не отчаиваться. Актриса рассказала, что помогает ей преодолевать стресс больше всего:

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Здесь следует делать что-то, от чего ты не упадешь без сил, а только переключишь внимание и получишь удовольствие. Актриса спасает моральное состояние творческими занятиями с другими. Хотя первые полгода полномасштабной войны ей сложно было не думать о плохом и приступить к работе.

Вспомни свою мечту и цель.

Это универсальный совет, который подходит и для пар. Выпиши на бумаге все, о чем ты мечтал(-а), а затем начни воплощать желаемое. Делись тем, что удалось с самым родным(-ой), чтобы дарить положительные эмоции.

Мы с Владимиром, например, всегда мечтали о доме. До войны заключили договор на его строительство и проплатили, но не успели начать работу. Я сейчас за это взялась.

Муж Виктории обрадовался, когда услышал, что дело начато, это заряжает обоих в паре.

Визуализируй.

Эффективным способом преодолеть стресс есть и визуализация. Женщина признается, когда она чувствовала, что ее любимый в опасности, визуализировала, что он вернулся, и они пошли в кафе или кино и смеялись.

Молись.

Я действительно верю в это. Дома есть целый иконостас. А еще у меня всегда пахнет свечами и ладаном, — рассказывает актриса Виктория Билан-Ращук.

Пара обсуждала, что молитвы и светлые мысли действительно спасают, они это чувствуют. Виктория же верит, что молитва и энергия, которую она хочет передать, помогает в трудные моменты.

Посмотреть сериал Голова ты сможешь уже осенью на Новом канале!

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