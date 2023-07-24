Если не нравится человек — встаю и ухожу. Виталина Библив рассказала, как выстраивает личные границы

Сегодня, 24 июля, в мире отмечают Международный день заботы о себе. Это напоминание, которое полезно в наше время. Ведь заботиться о своем физическом и ментальном здоровье важно, особенно во время войны.

Актриса и звезда сериала Нового канала Будиночок на щастя Виталина Библив рассказала, как строит личные границы.

Актриса Виталина Библив рассказала, как строит личные границы

Здоровая забота о себе проявляется в разных вещах. Это может быть утренняя тренировка, полезная еда, детокс от социальных сетей или что-то другое, что дарит отдых, удовольствие и морально исцеляет.

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Забота — это и принятие себя и работа с психологическими проблемами. В Международный день заботы о себе актриса сериала Будиночок на щастя Виталина Библив искренне поделилась, как заботится о своем эмоциональном и моральном здоровье.

Я прошла очень долгий путь, чтобы научиться говорить “нет” и выбирать себя. Научиться выстраивать свои границы — это тяжелый труд. Но его нужно делать! — говорит актриса.

Она рассказывает, если не давать людям понять, что у тебя есть границы, за которые нельзя заходить, они просто начнут “садиться на голову”. Чтобы такого не случалось, Виталина делится, как строить личные границы:

Я шла к этому правилу долго, но мне удалось научиться. И теперь, если мне не нравится человек, вечеринка или что-то еще, то я встаю и ухожу.

— Как говорил классик: “Не бойтесь уходить с плохих фильмов, не бойтесь бросать плохих друзей”.

Чтобы вовремя решать ментальные проблемы, актриса советует обращаться к психологу. Это поможет не впадать в депрессию и поддерживать ментальное и физическое здоровье.

— Я не хожу к психологам, потому что все свои травмы прорабатываю на сцене. Но если человек в одиночку не может в себе разобраться и помочь, то я за то, что нужно обязательно обращаться к специалистам.

Виталина рассказала, что у нее очень много друзей, которые ходят к психологу. У некоторых из них биполярное расстройство. Но самое главное, что они этого не стесняются, работают со специалистами, корректируют проблему.

Поэтому хочу подчеркнуть, что День заботы о себе должен быть не только 24 июля, а каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Ведь если буду счастлива я, то будут счастливы и все вокруг! — говорит Виталина Библив.

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