Шоу-биз

Если не нравится человек — встаю и ухожу. Виталина Библив рассказала, как выстраивает личные границы

Анастасия Грубрина, редактор сайта 24 июля 2023, 19:00
Акторка Віталіна Біблів розповіла, як будує особисті кордони
Фото: Pexels

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