Невиданные испытания и вкусы, которые никогда не забудутся: чем удивит новый сезон МастерШеф

Какими бы темными ни были времена, их мрак развеется от света добрых людей. И таких можно увидеть не только по всей Украине, но и в новом 12 сезоне МастерШеф.

Несмотря на полномасштабную войну, около 1500 кулинаров со всей страны изъявили желание стать частицей проекта. Именно столько анкет получила команда проекта на первом этапе кастинга.

Не всем удалось дойти до испытаний, которые еще не видели участники. Хотя особым счастливчикам все же удалось воспроизвести вкусы, которые трудно будет забыть.

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По словам руководителя проекта Дмитрия Широбокова, этот сезон поднимет темы, которые актуальны для всех. Да и съемочная группа не забывала во время съемок ни о том, что война продолжается, ни о том, что следует соблюдать правила безопасности. Поэтому новый сезон получился особенно эмоциональным.

На кастинг приходили участники, чей кулинарный талант помог им выжить в оккупации и поддерживать нуждающихся в помощи. Кроме того, к съемкам присоединились дети-пластуны и железнодорожники, которые спасали людей во время эвакуаций. Особенной стала и съемка подготовки свадьбы для защитников Азовстали, год находившихся в плену.

Наши судьи будут давать мастер-классы и делиться своими кулинарными секретами. И впервые в истории проекта победителя одного из конкурсов выбирали зрители.

Так участники смогли создать кулинарную карту Украины с конечной точкой Крым, показать новые способы использования энергонакопителей и многое другое.

Хочешь узнать, что именно? Тогда не дай себе пропустить сезон о невероятной силе мечт кулинаров-любителей, которым будут помогать неизменные судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский, — уже с 26 августа в 19:00 на СТБ.

А пока ты ждешь, читай откровенное интервью Эктора Хименеса-Браво о познании себя и новых реалиях жизни.

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