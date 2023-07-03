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Новая украинская кухня — не вареники по-другому: победитель МастерШефа Артем Кабулахин об осовременивании кулинарных традиций

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 июля 2023, 18:00
Артем Кабулахін - інтерв'ю з переможцем шоу МастерШеф Професіонали-4

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