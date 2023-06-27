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Украинцы — современные и готовят не хуже! Ярославский о международной франшизе украинских ресторанов, МастерШеф и благотворительности

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 июня 2023, 19:00
Володимир Ярославський інтерв'ю
Фото: Instagram

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