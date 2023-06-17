Шоу-биз

Чье имя в долгожданном конверте? Кто победил на МастерШеф Профессионалы-4

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 июня 2023, 22:35
Переможець МастерШеф Професіонали-4: Артем Кабулахін
Фото: Instagram, СТБ

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