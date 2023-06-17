Чье имя в долгожданном конверте? Кто победил на МастерШеф Профессионалы-4

Вот и настал тот день, который ждали поклонники одного из самых популярных кулинарных шоу страны — финал МастерШеф Профессионалы-4. Сегодня мы узнали имя нового победителя, вошедшего в кулинарную историю проекта.

Мы расскажем, каким был финал и кто победил на МастерШеф Профессионалы-4.

В финал проекта прошли пять участников, но только трое дошли до конечного этапа и презентовали судьям свои блюда.

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Начался выпуск с индивидуального конкурса, который стал для кого-то пропуском к мечте, а для кого-то — препятствием.

На этом этапе нет битвы черных фартуков, так что каждая ошибка — это вылет из проекта.

Кто победил на МастерШеф Профессионалы-4

В этом сезоне на проекте было много талантливых поваров, которые развивали украинскую кухню и переосмысливали традиционные блюда.

Победителем МастерШеф Профессионалы-4 стал Артем Кабулахин. На проекте он хотел вспомнить, почему начал готовить.

— В ежедневной беготне теряешь шарм особого отношения к пищевым продуктам. К тому, какой всплеск эмоций может вызвать хорошо приготовленное блюдо, — утверждает он.

Хотим напомнить, что ты тоже можешь быть МастерШефом у себя на кухне, ведь для этого нужна любовь к приготовлению пищи. А начинается все с простых и вкусных рецептов. Ранее мы рассказывали, как приготовить трехслойный голубой чизкейк без выпечки.

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