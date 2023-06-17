Чиє ім’я у довгоочікуваному конверті? Хто переміг на МастерШеф Професіонали-4

Ось і настав той день, який чекали шанувальники одного з найпопулярніших кулінарних шоу країни — фінал МастерШеф Професіонали-4. Сьогодні ми дізналися ім’я нового переможця, який увійде в кулінарну історію проекту.

Ми розповімо, яким був фінал та хто переміг на МастерШеф Професіонали-4.

У фінал проекту пройшло п’ять учасників, але лише троє дійшли до кінцевого етапу та презентували суддям свої страви.

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Розпочався випуск з індивідуального конкурсу, який став для когось перепусткою до мрії, а для когось — перешкодою.

На цьому етапі немає битви чорних фартухів, тож кожна помилка — це виліт з проекту.

Хто переміг на МастерШеф Професіонали-4

Цього сезону на проекті було багато талановитих кухарів, які розвивали українську кухню та переосмислювали наші традиційні страви.

Переможцем МастерШеф Професіонали-4 став Артем Кабулахін. На проекті він хотів згадати, чому почав готувати.

— У щоденній біготні втрачаєш шарм особливого відношення до харчових продуктів. До того, який сплеск емоцій може викликати гарно приготована страва, — стверджує він.

Хочемо нагадати, що ти теж можеш бути МастерШефом у себе на кухні, адже для цього потрібна любов до приготування їжі. А починається все з простих та смачних рецептів. Раніше ми розповідали, як приготувати тришаровий блакитний чизкейк без випікання.

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