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Про українську кухню, благодійність за кордоном, ставлення європейців та сексизм на кухні — велике інтерв’ю Ольги Мартиновської

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Квітня 2023, 18:00
Ольга Мартиновська: інтерв’ю про благодійність за кордоном та роботу шефом
Фото: СТБ

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Про українську кухню, благодійність за кордоном, ставлення європейців та сексизм на кухні — велике інтерв’ю Ольги Мартиновської
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