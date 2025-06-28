Стиль життя Шоу-біз

Хто виграв МастерШеф 15: чи мрія навчатися в Le Cordon Bleu стала реальністю

Богдана Макалюк, журналістка сайту 28 Червня 2025, 23:45
Хто виграв МастерШеф 15
Фото Instagram, СТБ

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