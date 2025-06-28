Хто виграв МастерШеф 15: чи мрія навчатися в Le Cordon Bleu стала реальністю

Фото Instagram, СТБ Ось і завершився 15 сезон МастерШеф, Україна дізналася ім’я нового переможця. Читай у матеріалі, хто виграв МастерШеф 15 сезон та як пройшов фінал. Як пройшов фінал МастерШеф 15 сезон До суперфіналу дійшли троє учасників: Катерина, Денис і Ненсі. Вони мали приготувати свої страви в одній концепції. Концепція Катерини називалася Смаки хмелю. Для суперфіналу використала пиво в кожній своїй страві — починаючи від закуски й аж до десерту.Концепція Дениса — особиста: три страви про три міста сили. Він обрав Дніпро, Львів та Харків. Концепція Ненсі полягала в тому, що світ можна об’єднати їжею. Це спадщина і майбутнє. Вона використовувала багато технік та незвичні поєднання смаку, тож дуже здивувала суддів. Читати на тему Як приготувати ягідний тарт — покроковий рецепт французького десерту, відомого багато століть Як приготувати французький ягідний тарт? Читай покроковий рецепт у матеріалі. Хто виграв МастерШеф 15 сезон Судді, як завжди, трішки потягнули інтригу й назвали ім’я переможниці — нею стала Ненсі Топко. Саме вона поїде в школу Le Cordon Bleu на навчання. Ненсі з 15 років працювала моделлю за кордоном. Кулінарія відіграла важливу роль у її житті — саме вона допомогла подолати анорексію. Відвідавши 26 країн, вона відкривала для себе місцеві кухні, тоді і з’явилася мрія стати шеф-кухаркою. Якщо ти хочеш випробувати свої кулінарні можливості, спробуй цей рецепт Біф Веллінгтона. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: МастерШеф Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter