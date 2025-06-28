Хто виграв МастерШеф 15: чи мрія навчатися в Le Cordon Bleu стала реальністю

Ось і завершився 15 сезон МастерШеф, Україна дізналася ім’я нового переможця. Читай у матеріалі, хто виграв МастерШеф 15 сезон та як пройшов фінал.

Як пройшов фінал МастерШеф 15 сезон

До суперфіналу дійшли троє учасників: Катерина, Денис і Ненсі. Вони мали приготувати свої страви в одній концепції.

Концепція Катерини називалася Смаки хмелю. Для суперфіналу використала пиво в кожній своїй страві — починаючи від закуски й аж до десерту.

Концепція Дениса — особиста: три страви про три міста сили. Він обрав Дніпро, Львів та Харків.

Концепція Ненсі полягала в тому, що світ можна об’єднати їжею. Це спадщина і майбутнє. Вона використовувала багато технік та незвичні поєднання смаку, тож дуже здивувала суддів.

Хто виграв МастерШеф 15 сезон

Судді, як завжди, трішки потягнули інтригу й назвали ім’я переможниці — нею стала

Ненсі Топко. Саме вона поїде в школу Le Cordon Bleu на навчання.

Ненсі з 15 років працювала моделлю за кордоном. Кулінарія відіграла важливу роль у її житті — саме вона допомогла подолати анорексію. Відвідавши 26 країн, вона відкривала для себе місцеві кухні, тоді і з’явилася мрія стати шеф-кухаркою.

Якщо ти хочеш випробувати свої кулінарні можливості, спробуй цей рецепт Біф Веллінгтона.

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