Кто выиграл МастерШеф 15: чья мечта учиться в Le Cordon Bleu стала реальностью

Вот и завершился 15 сезон МастерШеф, Украина узнала имя нового победителя. Читай в материале, кто выиграл МастерШеф 15 сезон и как прошел финал.

Как прошел финал МастерШеф 15 сезон

В суперфинал дошли трое участников: Екатерина, Денис и Нэнси. Они должны были приготовить свои блюда в одной концепции.

Концепция Екатерины называлась Вкус хмеля. Для суперфинала использовала пиво в каждом своем блюде — начиная от закуски до десерта.

Концепция Дениса — личная: три блюда о трех городах силы. Он выбрал Днепр, Львов и Харьков.

Концепция Нэнси заключалась в том, что мир можно объединить едой. Это наследие и будущее. Она использовала многие техники и необычные сочетания вкусов, поэтому очень удивила судей.

Кто выиграл МастерШеф 15 сезон

Судьи, как всегда, немного потянули интригу и назвали имя победительницы — ею стала

Нэнси Топко. Именно она поедет в школу Le Cordon Bleu на обучение.

Нэнси с 15 лет работала моделью за границей. Кулинария сыграла важную роль в ее жизни — именно она помогла преодолеть анорексию. Посетив 26 стран, она открывала для себя местные кухни, тогда и появилась мечта стать шеф-поваром.

Если ты хочешь испытать свои кулинарные возможности, попробуй этот рецепт Биф Веллингтона.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.