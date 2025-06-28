Стиль жизни Шоу-биз

Кто выиграл МастерШеф 15: чья мечта учиться в Le Cordon Bleu стала реальностью

Богдана Макалюк, журналист сайта 28 июня 2025, 23:45
Кто выиграл МастерШеф 15
Фото Instagram, СТБ

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