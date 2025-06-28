Кто выиграл МастерШеф 15: чья мечта учиться в Le Cordon Bleu стала реальностью

Фото Instagram, СТБ Вот и завершился 15 сезон МастерШеф, Украина узнала имя нового победителя. Читай в материале, кто выиграл МастерШеф 15 сезон и как прошел финал. Как прошел финал МастерШеф 15 сезон В суперфинал дошли трое участников: Екатерина, Денис и Нэнси. Они должны были приготовить свои блюда в одной концепции. Концепция Екатерины называлась Вкус хмеля. Для суперфинала использовала пиво в каждом своем блюде — начиная от закуски до десерта.Концепция Дениса — личная: три блюда о трех городах силы. Он выбрал Днепр, Львов и Харьков. Концепция Нэнси заключалась в том, что мир можно объединить едой. Это наследие и будущее. Она использовала многие техники и необычные сочетания вкусов, поэтому очень удивила судей. Читать по теме Как приготовить ягодный тарт — пошаговый рецепт французского десерта, известного многие столетия Как приготовить французский ягодный тарт? Читай пошаговый рецепт в материале. Кто выиграл МастерШеф 15 сезон Судьи, как всегда, немного потянули интригу и назвали имя победительницы — ею стала Нэнси Топко. Именно она поедет в школу Le Cordon Bleu на обучение. Нэнси с 15 лет работала моделью за границей. Кулинария сыграла важную роль в ее жизни — именно она помогла преодолеть анорексию. Посетив 26 стран, она открывала для себя местные кухни, тогда и появилась мечта стать шеф-поваром. Если ты хочешь испытать свои кулинарные возможности, попробуй этот рецепт Биф Веллингтона. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: МастерШеф Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter